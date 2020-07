Geplatzter Gipfel in Leipzig: Polizei will Konzepte für andere Einsätze nutzen

Leipzig

Seit fast einem Jahr liefen die Planungen für eines der größten Polit-Events, das Leipzig je gesehen hat. Doch mit dem mutmaßlichen Aus für den EU-China-Gipfel, der vom 13. bis 15. September in der Innenstadt über die Bühne gehen sollte, ist auch der große Vorbereitungsstab bei der Leipziger Polizei fast Geschichte. Nach LVZ-Informationen blieb nur noch eine Rumpfmannschaft übrig.

Immerhin 45 Mitarbeiter aus acht Dienststellen der sächsischen Polizei und ein Verbindungsbeamter der Bundespolizei gehörten der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Via Regia 2020“ an. Ihr Job war es seit September 2019, sämtliche Sicherheitsaspekte für ein Ereignis vorzubereiten, das alles übersteigen sollte, was es bisher in Sachsen gegeben hat. Eingriffe in den fließenden Verkehr, das Planen von Fahrtrouten der Staatschefs, Absprachen mit Stadtverwaltung, Handelsverband, Industrie- und Handelskammer, Plätze für rund 3000 Journalisten sowie Übertragungswagen aus aller Welt. Hinzu kamen Aufrufe auf linken Szeneportalen wie Indymedia, das Gipfeltreffen „zum Desaster machen“ zu wollen. Solche Ankündigungen konnten die Sicherheitsbehörden auch nicht außer Acht lassen.

Erfahrungen für neuen Führungsstab

War das alles vergebens? Anfang Juni teilte die Bundesregierung mit, dass der Gipfel wegen Corona-verschoben werde, einen Ausweichtermin gab es zunächst nicht. Auch von einer etwaigen Verlegung des Veranstaltungsortes weg von Leipzig war nun die Rede. Innerhalb der Polizei sorgte das umgehend für Personalrochaden. „Zum 1. Juli wurde aufgrund der Absage des Treffens des Informellen Rates der Europäischen Union und der Verschiebung des EU-China-Gipfels der Vorbereitungsstab vorläufig stark reduziert“, teilte Behördensprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage mit. „Die Arbeit des Vorbereitungsstabes wird nunmehr mit einem Kernteam von acht Kollegen der Polizeidirektion Leipzig fortgesetzt.“

Diese Mini-Mannschaft sei „vorrangig damit beauftragt, die im Vorbereitungsstab erstellten konzeptionellen Arbeiten abzuschließen, damit diese auch mit Blick auf Nachhaltigkeit für andere Einsatzlagen verwendet werden können“, erklärte Hoppe. Eine weitere Aufgabe dieses Teams sei es, seine Erfahrungen bei der Erstellung von Arbeitsabläufen und Verfahrensweisen einzubringen, wenn Ende August der sich aktuell noch im Bau befindliche neue Führungsstab im Petersteinweg übergeben werde.

Konzepte kurz vor Umsetzung

Die Gipfel-Vorbereitungen waren bereits weit vorangeschritten. „Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Herausforderungen lag man im Zeitplan“, so der Polizeisprecher. „Neben der logistischen Sicherstellung des Einsatzes waren bislang vorrangig konzeptionelle Grundlagen für den Einsatz geschaffen worden. Diese Konzeptionen standen unmittelbar vor der Umsetzungsphase.“

Doch auch ohne Gipfel sollen all diese Planungen nicht im Papierkorb landen. Vorgesehen ist, die Konzepte der BAO „Via Regia 2020“ auch für andere Einsatzlagen zu adaptieren. Und sollten die Staatschefs entgegen der bisherigen Statements zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in der Leipziger Innenstadt zu ihrem Gipfel aufschlagen, würde es die Ordnungshüter nicht auf dem falschen Fuß erwischen. „Die Polizeidirektion Leipzig ist auf dieses Szenario vorbereitet“, versicherte Hoppe. „In diesem Fall würde der Vorbereitungsstab sofort wieder personell aufgestockt und in die Umsetzungsphase der Konzeptionen treten.“

Von Frank Döring