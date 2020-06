Gericht stoppt Forstwirtschaft im Leipziger Auwald

Leipzig

Erfolg für die Grüne Liga Sachsen im Kampf gegen Baumfällungen im Leipziger Auwald: Das Oberverwaltungsgericht Bautzen ( OVG) hat einer Beschwerde des Vereins gegen die Stadt wegen deren Forstwirtschaftsplanung stattgegeben. Die Stadt darf nun innerhalb des weiträumig geschützten Auwaldes von einigen Arbeiten zur Verkehrssicherung abgesehen keine Bäume mehr fällen. Vorher muss nunmehr eine Verträglichkeitsuntersuchung laut Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) erfolgen, mit der geklärt wird, ob die Baumfällungen auf geschützte Arten und Lebensräume erhebliche Auswirkungen haben.

Richter fordern Untersuchungen

Die Grüne Liga richtete sich mit ihrer Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig, nach der der Forstwirtschaftsplan 2018 keiner Verträglichkeitsuntersuchung bedarf, „obwohl eine massive Entnahme von Holz in nach dem Europarecht streng geschützten Gebieten des Leipziger Auwaldes erfolgen sollte“, wie die von der Grünen Liga beauftragte Anwaltskanzlei Baumann am Dienstag mitteilte. Mit der jetzigen Entscheidung des OVG stehe fest, „dass die Stadt diese Verträglichkeitsuntersuchung nicht einfach mit dem Argument umgehen kann, dass diese Baumfällungen dem Erhalt des Leipziger Auwaldes dienen“, so die Kanzlei weiter.

Anzeige

Grüne Liga fordert Umdenken

„ Baumfällungen werden keinen Auwald erhalten und sind hierfür nicht notwendig. Dass die langjährigen massiven Eingriffe nun auch gerichtlich gestoppt wurden, sollte nun endlich auch in Leipzig zu einem Umdenken führen“, sagt Grüne-Liga-Chef Tobias Mehnert. Die Stadt hatte die umstrittenen Baumfällungen bis zur endgültigen gerichtlichen Klärung bereits gestoppt.

Weitere LVZ+ Artikel

Anwälte sehen bundesweite Signalwirkung

„Dass erst das OVG entscheiden musste, ist erstaunlich, denn bereits im Jahr 2018 hat der EuGH in einem ganz ähnlichen Fall entschieden, dass Forstwirtschaft in europäischen Naturschutzgebieten nicht ohne Verträglichkeitsprüfung erfolgen darf“, erklärte Anwältin Franziska Heß. „Aber weder die Stadt noch das Verwaltungsgericht Leipzig wollten anerkennen, dass Forstwirtschaft geeignet sein kann, die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten erheblich zu beeinträchtigen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass das OVG Bautzen nun Klarheit geschaffen hat und unseren wesentlichen Argumenten gefolgt ist. Die Entscheidung hat bundesweite Signalwirkung, denn nun ist eindeutig, dass auch in Deutschland forstliche Eingriffe in Schutzgebiete einer Verträglichkeitsprüfung bedürfen, die auf einer aktuellen Tatsachengrundlage beruhen muss und alle potenziell negativen Auswirkungen, welche die Forstwirtschaft verursachen kann, entsprechend prüfen muss.“ Die Bedeutung der Entscheidung sei deshalb kaum zu überschätzen, so Anwältin Heß.

Von lvz