Gerüste bis unter die Decke – so sieht es im Sitzungssaal des Leipziger Stadtrates aus

Leipzig

Bis unter die Decke stehen die Gerüste. „Wir nutzen sie gleich, um die Deckenbeschichtung zu erneuern sowie die denkmalgeschützten Lampen aufzuarbeiten“, erklärt Architekt Marc Thielmann, der Bauleiter. Bis August 2020 wird der Saal im Neuen Rathaus, in dem sonst der Stadtrat tagt, umgebaut. Das dauert etwas länger als ursprünglich geplant und wird auch teurer. Alle notwendigen Abbrucharbeiten im Saal und auf dem Dachboden sind inzwischen abgeschlossen, der Estrich ist erneuert, derzeit läuft die Installation von Lüftungskanälen, Rohrleitungen und Elektrik.

Überraschungen bei Abbrucharbeiten

„Es gab beim Abbruch einige Überraschungen im Untergrund, weshalb etliche technische Änderungen notwendig geworden sind“, so der Bauleiter. Viele Anschlüsse würden nicht so wie in den historischen Plänen eingezeichnet liegen. Das wurde teilweise zu spät erkannt, weil der Saal bis zu Beginn der Bauarbeiten in Benutzung war – sodass eine Öffnung der Böden und Decken vorher nicht möglich war. Wie berichtet, erhöhen sich nun die Kosten um 485 000 Euro auf 4,4 Millionen Euro. Das liegt hauptsächlich an Baukonstruktionen und technischen Anlagen. Die Herausforderung: „Wir müssen den schmalen Grad finden, das historische Gebäude den heutigen Anforderungen an Brandschutz und Statik anzupassen“, betont Thielmann. Das gilt sowohl für die Plätze im Plenarbereich, die auf 148 erweitert werden, also auch für die Zuschauerempore.

Empore wird barrierefrei

Die Empore, die barrierefrei zugänglich sein muss, wurde bislang durch verkleidete, seitliche Stahlfachwerkwände mit gestützt. Um mehr Fläche zu schaffen und die verbauten Fenster zu integrieren, wurden diese Wände abgebrochen – die freigelegten Emporenenden werden nun durch Stahlkonstruktionen abgefangen. „Durch die Öffnung sehen wir, wie die Träger wirklich liegen.“ Damit nichts schief geht, gebe es regelmäßig Kontrollen durch die Statiker. Geplant ist ebenfalls, die historischen Klappstühle mit neuen Polstern und Bezügen zu beziehen. Die historische Holzvertäfelung bleibt im gesamten Saal erhalten.

Der denkmalgeschützte Saal wird nach dem Umbau vor allem größer, heller und freundlicher – sogar die Fenster zur Balkonseite sind wieder offen. Die Flügel der denkmalgeschützten, äußeren Holzfenster sind inzwischen ausgebaut. Sie stehen auf der Baustelle, werden abgeschliffen, damit sie später neu verglast und lasiert wiedereingesetzt werden können. Die innenliegenden Fenster werden nachgebaut, um unter anderem Schall- und Wärmeschutzanforderungen erfüllen zu können.

Das Neue Rathaus ist seit 1905 Sitz der Leipziger Stadtverwaltung. Ursprünglich befand sich an dieser Stelle der historische, reich geschmückte Festsaal, der im Zweiten Weltkrieg aber ausbrannte. Bis 1949 wurden die meisten Schäden beseitigt – ein Sitzungssaal entstand. Anfang der 1990er-Jahre wurde er letztmals gründlich modernisiert.

Von Mathias Orbeck