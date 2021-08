Leipzig

Eigentlich sollte Tochter Anastasia (knapp 2) noch ein Geschwisterchen bekommen – dann wurden es auf einen Schlag drei. Opernsängerin Olena Tokar (34) und ihr Mann Igor Gryshyn (38) sind am 8. August Drillings-Eltern geworden.

Dass Nachwuchs unterwegs ist, war nicht zu übersehen – aber dass dreieiige Drillinge im Anmarsch sind, wussten nur wenige Eingeweihte. Nun, nachdem die Risikoschwangerschaft glücklich zu Ende gegangen ist, lüften die Eltern das große Geheimnis um ihre drei Töchter Antonia, Leticia und Olivia. Die Mädchen kamen nach fast 34 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt gesund auf die Welt. Sie wogen zwischen 2240 und 1770 Gramm – ein ordentliches Startgewicht für Drillinge. Zumal ihre Mama selbst klein und zierlich ist.

Opernsängerin Olena Tokar (mit ihrem Mann Igor Gryshyn und Tochter Anastasia, knapp 2) schwanger mit Drillingen - das Foto entstand wenige Tage vor der Geburt. Quelle: privat

Geweint und gelacht zugleich

„Es ist ein Wunder, ein besonderes Geschenk“, sagt die strahlende Mutter. Als sie im Februar beim ersten Ultraschall erfuhr, dass statt einem Wunschkind sich gleich drei Babys spontan auf den Weg gemacht haben, hat sie geweint und gelacht zugleich. „Am Anfang haben wir uns Sorgen gemacht, wie das alles wird“, gesteht die gebürtige Ukrainerin. Mittlerweile ist sie fröhlich, gut gelaunt und bereit, mit ihrem Mann die große Aufgabe zu bewältigen: „Was bleibt uns auch anderes übrig?“

Die drei Sonntagskinder sind noch in der Uni-Kinderklinik, entwickeln sich aber gut und können hoffentlich bald nach Hause. Jeden Tag sind die Eltern zweimal bei ihnen, zum Kuscheln, Wickeln, Füttern, Stillen, im Arm halten. Ihre „große“ Tochter Anastasia wird inzwischen von der Oma betreut, die derzeit zu Besuch ist. Auch Oma und Enkelin können es kaum erwarten, die neuen Familienmitglieder endlich kennenzulernen. Der Drillings-Kinderwagen steht bei dem Ehepaar in der Südvorstadt bereit, aber über kurz oder lang müssen eine größere Wohnung und ein größeres Auto her. Als Drillingseltern dürften Olena und Igor zwar jetzt dreifache Elternzeit nehmen, aber Elterngeld gibt es nicht länger als bei einem Kind. Und eine große Familie muss schließlich auch finanziert werden.

Das große Glück zeigt sich auch in der Stimme

Die Sopranistin, mehrfach ausgezeichnet bei internationalen Gesangswettbewerben, ist seit 2010 festes Ensemblemitglied der Oper Leipzig. Das letzte Mal vor Publikum aufgetreten ist sie im Oktober 2020 in der „Zauberflöte“; während der Corona-Pause hat sie noch mit geprobt. Ihre Gesangskarriere will die Star-Solistin auch als vierfache Mutter weiterführen: „Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder auf die Bühne zurück kann.“ Zunächst mal will sie sich um eine Haushalthilfe bemühen. Ihre Stimme sei durch die Schwangerschaft tiefer und schöner geworden. „Und wenn man sich glücklich fühlt, kommt etwas Besonderes in die Stimme und in die Augen.“ Ehemann Igor, ebenfalls aus der Ukraine stammend, ist Pianist. Er hat eine halbe Stelle an der Musikschule Köthen und einen Lehrvertrag an der Musikhochschule Leipzig.

Wiegenlieder – nicht nur für die eigenen Drillinge

Während der Schwangerschaft hat das Künstler-Ehepaar eine seit langem geplante gemeinsame CD fertiggestellt, mit Liedern ausschließlich von Komponisten-Frauen. Jetzt starten sie das nächste Projekt – alte Wiegenlieder in neuer Bearbeitung, von Igor neu arrangiert, von Olena gesungen. Dafür gibt es ein Stipendium vom Deutschen Musikrat. Ob die Wiegenlieder tatsächlich die beabsichtigte Wirkung entfalten und Babys in den Schlaf bringen, das können die beiden bald ausgiebig zu Hause testen. Olena wird auf ihrem Drillingsmama-Blog, den sie in Kürze starten will, und auf ihrem Instagram-Account Olenatokar auch darüber berichten.

Von Kerstin Decker