Leipzig

Markttage sind keine Ruhe: Am letzten Septembersonntag, also am 29., werden zahlreiche Geschäft in der Leipziger Innenstadt geöffnet sein. Wie die Stadt mitteilt, sind die 43. Markttage, die am Freitag eröffnet wurden, Anlass für den Sonderverkaufstag.

Insgesamt wurden für das Jahr 2019 drei verkaufsoffene Sonntage angesetzt. Wie schon in den vergangenen Jahren liegen die anderen beiden Terminen in der Adventszeit, wenn der Weihnachtsmarkt sowieso zahlreiche Menschen ins Zentrum zieht. Das ist besonders wichtig.

Denn das Sächsische Ladenöffnungsgesetz erlaubt den sonntäglichen Verkauf nur in Zusammenhang mit Veranstaltungen, die mehr Menschen in die Innenstadt ziehen, als der verkaufsoffene Sonntag selbst. Die Gewerkschaft Verdi hatte deswegen in den vergangenen Jahren Pläne der Leipziger Stadtverwaltung immer wieder beanstandet und vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen Recht bekommen.

Auch in diesem Jahr sah es dünn aus: Bei der Bekanntgabe der verkaufsoffenen Sonntag verwies die Stadt nur auf die Anziehungskraft des Weihnachtsmarktes, ging aber nicht weiter auf die Markttage ein. Dieses Jahr sorgte das jedoch nicht weiter für Aufsehen: Der Stadtrat stimmte zu und von weiteren Verfahren ist nichts bekannt. Am Sonntag werden die Geschäfte rund um den Markt zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet sein.

Von tsa