Leipzig

Im Sommer geht sie nach 27 Jahren als Geschäftsführerin der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig von Bord: Birgit Plöttner hat dem gemeinnützigen Verein samt seiner gemeinnützigen GmbH maßgeblich auf die Beine geholfen. Die Elternhilfe ist Familien mit Kindern und Jugendlichen, die in der Pädiatrischen Onkologie des Universitätsklinikums Leipzig behandelt werden, im Kampf gegen den Krebs längst eine kompetente Stütze. Im Interview mit der LVZ blickt die 62-Jährige auf eine bewegte Zeit zurück – und sie schaut auf das, was ihrem Verein noch fehlt.

Sie sind gelernte Buchhändlerin, führten einst einen kleinen Laden in Markkleeberg. Wie kamen Sie zur Elternhilfe?

Ich war betroffene Mutter. Wir haben 1994 unsere damals gerade fünf Jahre alte Tochter Wiebke verloren. Sie hatte ein Non-Hodgkin-Lymphom; eine sehr seltenen Form, die ich danach auf unserer onkologischen Kinderstation nie wieder erlebt habe. Ein halbes Jahr später habe ich mich an den Verein gewandt, weil ich etwas tun, etwas mit auf den Weg bringen wollte. 1995 wurde dann aus dem ehrenamtlichen Engagement ein erstes Arbeitsverhältnis.

Welche Hilfe von außen hat es für Sie und Ihre Familie in dieser Phase gegeben?

In den vier Jahren, in denen Wiebke behandelt wurde, hatte ich keine Ahnung, dass es die 1990 gegründete Elternhilfe überhaupt gibt. Erst nachdem unsere Tochter gestorben war, habe ich durch einen kleinen Artikel in der Leipziger Volkszeitung von der Existenz des Vereins erfahren. Unsere Familie stand in Wiebkes schwerer Zeit tatsächlich sehr alleine da, zumal wir sie zuletzt zu Hause gepflegt haben. Da gab es oft viele Fragen, da war meist große Verunsicherung, ob das, was wir da tun, auch wirklich richtig ist. Oder ob wir gerade alles falsch machen. In dieser Phase habe ich mir die Begleitung durch Außenstehende, die um die medizinischen und psychosozialen Facetten einer Krebserkrankung wissen, sehr gewünscht.

Sie sind dann an den Verein herangetreten und haben was getan?

Juliana Ortiz (links), Kunsttherapeutin bei der Elternhilfe, kümmert sich um ein krebskrankes Kind, das gerade stationär behandelt wird. Diese Szene entstammt dem Dokumentarfilm „Das Leben an deiner Seite“, der im April Premiere hatte. Wer die DVD bestellt oder Streaming on Demand bucht, hilft dem Verein ( Quelle: commlab GmbH

Ich habe gefragt, ob ich helfen, ob ich mich als Ehrenamtliche einbringen kann. Ich bin hingegangen, nicht um Hilfe zu suchen, sondern weil ich etwas geben wollte. Geben im Sinne von: Ich würde euch gern sagen, was ich in der schlimmen Zeit vermisst habe, als Wiebke krank war. Ich wollte, dass Familien in gleicher Lage künftig besser unterstützt werden.

Das klingt verheerend. Was haben Sie besonders vermisst?

Die medizinische Versorgung am Leipziger Universitätsklinikum war damals schon exzellent, wir hatten tolle Ärzte und ein tolles Pflegeteam. Von der Seite her war alles okay. Doch dann kam der Moment, an dem uns mitten auf dem Gang, bei vollem Stationsbetrieb, mitgeteilt wurde, dass die medizinischen Mittel erschöpft sind und wir mit Wiebke besser nach Hause gehen. Einen solchen Moment unter den beschriebenen Umständen wünsche ich niemandem. In dieser Situation auf sich allein gestellt zu sein, das ist für Angehörige die pure Überforderung.

Welche Vorstellung von der Hilfe durch Dritte hatten Sie damals?

Anfänglich habe ich gedacht, die Unterstützung für Betroffene könnte Selbsthilfe-Charakter haben. Doch beim Entwickeln eines tragfähigen Vereinskonzeptes haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass es gut wäre, wenn die Familien von Anfang an professionelle Helferinnen und Helfer an ihrer Seite haben; egal welche Entwicklung die Krankheit des Kindes nimmt. Ich bin froh und dankbar und auch ein wenig stolz, dass wir das in Leipzig geschafft haben; sowohl stationär als auch ambulant. Das ist in Deutschland nicht selbstverständlich.

So etwas löst bei der Elternhilfe stets große Freude aus: Die Grundschule des Forum Thomanums veranstaltete dieser Tage einen Benefizlauf – und lief und lief und lief dabei zur Wahnsinnssumme von 25.417,70 Euro! Elternhilfe-Sporttherapeut Markus Wulftange (Zweiter von rechts) war darob natürlich begeistert. Quelle: André Kempner

Sie wollten sich einbringen, etwas bewirken. Wie hat Ihre ehrenamtliche Arbeit anfänglich ausgesehen?

Es hat erst mal schon ein wenig gedauert, bis ich die seelische Kraft besessen habe, wieder auf Station gehen zu können. Bei meiner Rückkehr war dann von Vorteil, dass mich die Ärzte und Schwestern gut kannten. Sie haben das Anliegen des Vereins vom ersten Tag an mitgetragen. Erst habe ich allein den Kontakt zu den Betroffenen gesucht, später zusammen mit einer Krankenhausseelsorgerin. Die Eltern waren dankbar, die Mediziner und das Pflegepersonal waren es auch. Für alle hat unser Engagement eine gewisse Entlastung bedeutet. Diese positive Resonanz hat uns Mut gemacht und uns gezeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist, dass diese Initiative überfällig ist.

Vereinsarbeit, erst recht, wenn sie professionell sein soll, kostet Geld. Wie haben Sie sich dieses Themas genähert?

Den bescheidenen Grundstock haben unzählige, mühsam gesammelte DDR-Aluchips gebildet, aus denen unsere Hausbank, die Volksbank Leipzig, großzügigerweise 4000 D-Mark gemacht hat. Dann haben wir uns, Gründungsmitglied Irmtraud Eichholz und ich, mit der Beantragung von Fördermitteln beschäftigt. Wir brauchten ein Büro, einen Gesprächsraum, ein Zimmer, wo Eltern übernachten können. Und dann wollten wir als erstes großes Projekt auf dem Areal der Kinderklinik in der Oststraße einen Spielplatz für alle kleinen Patienten bauen. Für einen jungen Verein wie uns wurden da gigantische Summen aufgerufen. Dann sollte meine Stelle als Koordinatorin geschaffen werden. Auch hierbei ging es nicht ohne die Hilfe der öffentlichen Hand und vor allem nicht ohne die Unterstützung durch Privatpersonen.

Inzwischen hat die Elternhilfe einen Stamm von 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ruft einen Jahresetat von einer knappen Million Euro auf. Welchem Wunder haben Sie das zu verdanken?

Anfang der Nullerjahre hatten wir im Chef der Kinderonkologie, in Professor Dieter Körholz, einen großartigen Sympathisanten. Er wusste, wie wichtig die psychosoziale Versorgung der kleinen Patienten und ihrer Familien ist. Mit ihm haben wir den Ansatz verfolgt, ein sporttherapeutisches Angebot als Ergänzung und als Ausgleich zur medikamentösen Krebstherapie aufzubauen. Und Professor Körholz kannte da auch gleich jemanden. So wurde Markus Wulftange unser erster vereinseigener Sporttherapeut. Er hatte obendrein Sozialpädagogik studiert. Für unsere Arbeit eine Super-Kombination! Es folgte die Musiktherapie mit Juliane Kirchner und so mancher weitere Baustein unserer heutigen Arbeit. Zu der gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Knüpfen von Netzwerken. Das permanente Werben für unsere Sache hat peu à peu Früchte getragen. Jede Spenderin und jeder Spender sind uns wichtig, aber bei einem müssen wir uns besonders bedanken.

Bei wem?

Beim Leipziger Immobilienunternehmer Steffen Göpel. Bis das Coronavirus über uns kam, hat unser Verein über Steffen Göpels Benefizgolfturniere jährlich 200.000 Euro erhalten. Auch während der Pandemie hat er uns nicht vergessen. Diese verlässliche Treue hilft uns sehr. Nur so lassen sich top ausgebildete Therapeuten und hoch qualifizierte Psychologen bezahlen. Treu sind uns aber auch andere Firmen. Wir freuen uns genauso über die Unterstützung, die uns der Mittelstand regelmäßig zuteil werden lässt. Auch das ist nicht selbstverständlich.

Wie schwer fällt es Ihnen, an dieser Erfolgsgeschichte bald nicht mehr mitschreiben zu können?

Das weiß ich noch gar nicht so recht. Ich bleibe Vereinsmitglied, mache aber einen klaren Schnitt. Auch die Trauerbegleitung von verwaisten Eltern und Großeltern gebe ich dran. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist mein wunderbarer Mann, jetzt sind meine beiden lieben Enkelkinder an der Reihe.

Sie haben eben das Wörtchen „stolz“ gebraucht. Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind?

Wir haben gerade ein großartiges Team zusammen. Fantastische Menschen, die Tag für Tag mit dem Herzen dabei sind, um krebskranken Kindern und deren Müttern und Vätern das schwere Leben leichter zu machen. Und es ist schön zu erleben, dass wir seitens der Ärzteschaft und des Pflegepersonals als Partner verstanden und auch so behandelt werden. Wir alle arbeiten Hand in Hand.

Was fehlt dem Verein noch?

Spenden, Spenden und nochmals Spenden. Jahr für Jahr müssen wir unseren Etat zusammenbekommen. Die nötigen finanziellen Mittel für unsere Arbeit zu beschaffen, das war immer und wird immer ein hartes Brot sein.

Wenn Sie der Elternhilfe für die Zukunft etwas wünschen wollten, was wäre das?

Eigentlich wäre es schön, wenn es uns gar nicht geben müsste. Das aber ist Illusion. Also wünsche ich denen, die ich zurücklasse, dass ihnen Kreativität und Ideenreichtum nie ausgehen. Und vor allem möge dieser besondere Spirit im Verein erhalten bleiben.

Von Dominic Welters