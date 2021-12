Leipzig

Weihnachten ist immer auch ein Charaktertest – wenn die Geschenke ausgepackt sind. Bei Nichtgefallen ist entweder Schauspielkunst oder schonungslose Ehrlichkeit gefragt. Im zweiten Fall geht’s mit Kassenbon zu Rückgabe oder Umtausch ins Geschäft; was Händlerinnen und Händler nur bedingt begeistert. Hat sich dieses Ritual in digitalen, zumal in Corona-Zeiten geändert?

Zumindest bis zum Dienstagvormittag haben Antje und Dietmar Rauch in ihrem Haushaltwaren-Geschäft in der Karl-Liebknecht-Straße noch keinen einzigen Umtausch verzeichnet. „Bis jetzt ist es in diesem Punkt ruhig“, konstatiert Dietmar Rauch. Die Quote sei generell nicht allzu hoch, findet seine Frau Antje, „weil wir unsere Kundschaft bei ihren Käufen gut beraten“.

Paar Gutscheine mehr verkauft

Zudem haben die Rauchs vor dem Fest ein paar Gutscheine mehr verkauft als sonst. „Natürlich ist uns das auch lieber, weil es unbedachtes Kaufen eindämmt“, so Antje Rauch. Dies sei in den Vorjahren in jedem Fall ausgeprägter gewesen.

Ein Trend, den eine Verkäuferin der Discount-Modekette Primark im Leipziger Zentrum bestätigt: „Umtausche gibt es tendenziell immer weniger. Die Kunden geben eher das Geld aus, dass sie zum Fest geschenkt bekommen haben.“ Sie glaubt, dass sich der weihnachtsbedingte Rücklauf von Ware noch auf die kommenden Wochen verteilt, denn die kann bis Ende Januar zurückgegeben werden. Insgesamt verlaufe das Geschäft in der Leipziger Filiale noch relativ ruhig.

Ähnlich sieht es die Frau an der Kasse von Maisons du Monde in der Petersstraße, das Möbel und Einrichtungsgegenstände verkauft. „Das wird sich aber erfahrungsgemäß in den kommenden Tagen noch ändern“, sagt sie. Zu ihrem Erstaunen wurde schon in der Woche vor Weihnachten viel Ware umgetauscht, „das habe ich in der Häufigkeit noch nie erlebt. Keine Ahnung, warum das so war.“

Einbruch beim Ticketverkauf

Im Ticket- und Geschenkeladen Culton steht Stefan Seidel entspannt hinter dem Verkaufstresen. „Umtausche sind bei uns sehr selten, und in diesen Tagen ist auch noch nichts zurückgegeben worden.“ Bumerangs nach dem Fest sind also weniger das Problem. „Eher beschäftigt uns, dass der Verkauf von Tickets wegen der Fragezeichen über geplanten Konzerten eingebrochen ist“, merkt Seidel an. „Als Geschenk gerade vor Weihnachten hatte das immer einen großen Anteil.“

Übrigens ist der Umtausch von Geschenken nicht generell möglich. Ist die Ware in einem einwandfreien Zustand, haben Verbraucherinnen und Verbraucher im stationären Handel grundsätzlich keinen rechtlichen Anspruch auf Umtausch – der Umtausch einwandfreier Weihnachtsgeschenke ist ein Entgegenkommen des Einzelhandels. „Viele Händlerinnen und Händler zeigen sich jedoch besonders rund um die Weihnachtszeit sehr kulant“, sagt Peter Schröder vom Handelsverband Deutschland.

Ob das Geld zurückgegeben oder ein Gutschein ausgestellt wird oder ob die Ware nur umgetauscht werden kann, ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Ein Kaufnachweis per Kassenbon erleichtert den Vorgang; je nach Produkt muss das Gekaufte originalverpackt zurückgegeben werden.

Beim Onlinehandel gilt in der Regel ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Innerhalb dieser Frist können Kunden Sachen oft zurückschicken, die sie bei professionellen Onlineshops geordert haben.

Von Mark Daniel