Geschlossene Impfzentren: Leipzig setzt weiterhin auf mobile Impfteams

Die Ära der Impfzentren geht im Freistaat zu Ende – so werden auch im Leipziger Impfzentrum ab Freitag keine Spritzen mehr aufgezogen. Nun wird sich die Impfkampagne im Freistaat vorwiegend auf die Haus- und Betriebsärzte konzentrieren.

In Leipzig werden aber auch weiterhin mobile Impfteams unterwegs sein: Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, können Bürgerinnen und Bürger unter der Website www.leipzig.de/corona-impfung Termine für die mobilen Impfangebote abrufen.

Dort sei es möglich, „sich im Vorbeigehen ohne Terminvereinbarung“ immunisieren zu lassen, erklärte die Stadt. Um die Hürden für eine Impfung weiter zu senken, soll es ab dieser Woche aus sonntags Impfangebote geben – etwa in der Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz, beim Pflegenetzwerk in Volkmarsdorf (Dornbergerstraße 2) in der Nähe des Rabet und in der „Völkerfreundschaft“ in Grünau (Stuttgarter Allee 9).

