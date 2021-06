Gesundheitliche Probleme: Leipziger Hundehalter fiel keinem Verbrechen zu Opfer

Leipzig

Auf den ersten Blick war der Fall für die Kripo ein Gewaltverbrechen. Doch nun ist das Rätsel um den tragischen Tod eines 43-jährigen Leipzigers im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf gelöst: Der Hundehalter wurde nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler nicht bei einer Auseinandersetzung umgebracht, wie zunächst befürchtet, sondern hatte offenbar gesundheitliche Probleme. „Nach der am Mittwoch durchgeführten Obduktion ist von einer natürlichen Todesursache auszugehen“, teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz mit. „Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen nun davon aus, dass dem Todesfall keine Straftat zugrunde liegt.“

Gewaltsame Konflikte

Seit dem Tod des Hundehalters am Dienstagabend hatten Beamte der Mordkommission auf Hochtouren ermittelt. Denn auch wenn der Fall noch Fragezeichen aufwarf: Einiges deutete aus Sicht der Polizei darauf hin, dass der Leipziger während einer Gassirunde mit seinem American Bulldog in eine Auseinandersetzung verwickelt worden sein könnte und dabei so schwere Verletzungen erlitt, dass er später im Universitätsklinikum starb.

Schon mehrfach war es in den zurückliegenden Jahren in Leipzig zu gewaltsamen Konflikten zwischen Hundebesitzern gekommen. Gegenwärtig läuft am Landgericht ein Mordprozess gegen einen 34-Jährigen, der im November 2020 in Neulindenau einen 52-Jährigen ermordet haben soll, weil es Streit um einen freilaufenden Pekinesen gab.

Zum aktuellen Fall in Schönefeld-Abtnaundorf war allerdings lediglich bekannt, dass der 43-Jährige am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr mit seinem Hund in der Nähe seiner Wohnung in der Schmidt-Rühl-Straße unterwegs war, dann kurz nach Hause kam und noch einmal für etwa 15 Minuten verschwand. Als er zurückkehrte, brach er verletzt zusammen und seine Familie alarmierte die Polizei.

Ermittlungsverfahren eingestellt

„In Auswertung der durchgeführten Ermittlungen im Umfeld des Wohnortes sowie der eingegangenen Hinweise konnte der Ablauf an diesem Tag weitestgehend nachvollzogen werden“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Der Mann ist offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme mehrfach gestürzt, Anhaltspunkte für eine körperliche Auseinandersetzung liegen bisher nicht vor.“ Zeugen sollen demnach beobachtet haben, wie der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Boden fiel. Staatsanwaltschaft und Polizei stellten daher das Ermittlungsverfahren ein.

Von Frank Döring