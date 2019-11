Gewässer bei Leipzig zu sauer – die LMBV muss per Schiff Kalk untermischen

Grosspösna

Er wird einfach zu schnell sauer: Die Tagebausanierer der Lausitzer und mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) müssen den Störmthaler See noch mal nachkalken. Ab Montag soll das Gewässerbehandlungsschiff „Brahe III“ zum zweiten Mal in diesem Jahr zum Einsatz kommen.

Über einen Zeitraum von rund drei Wochen sollen noch mal etwa 750 Tonnen Kalksteinmehl unters Waser gemischt, der pH-Wert damit von derzeit 5,6 auf den vorgeschriebenen Zielwert zwischen 6 bis 8 angehoben werden.

Schon fast 2000 Tonnen Kalk drin

Von März bis Mai 2019 war der See erstmals per Schiff mit Kalksteinmehl behandeltworden. Rund 1950 Tonnen Kalksteinmehl seien in den See eingetragen, der pH-Wert damit von 5,2 auf 6,9 angehoben worden, so die LMBV in einer Mitteilung am Freitag.

Der schnell wieder absinkende pH-Wert sei auf die anhaltende Rückversauerung aufgrund saurer Grundwassereinträge in den See zurückzuführen. „Diese ist in dem niederschlagsarmen Jahr 2019 größer ausgefallen als im Vergleich zum Erwartungswert, der aus ,Normaljahren’ abgeleitet wurde“, erklärten die Tagebausanierer.

Pyrit ist das Problem

Hintergrund: Im Störmthaer See, der durch den Braunkohletagebau entstand, befindet sich eine große Innenkippe, die beim Fluten des Lochs überströmt wurde. Nach und nach wäscht sich aus dem Boden, der seinerzeit über der Kohle lag und der per Abraumförderbrücke beiseitegekippt wurde, zumeist pyrithaltiges Gestein aus. Die entstehende Eisenverbindung ist auch für die Braunfärbung des Seebodens verantwortlich, senkt den pH-Wert des Sees in den sauren Bereich. Im Zwenkauer See, der über eine noch größere Innenkippe verfügt, musste über Jahre von einer stationären Anlage aus lastwagenweise Kalk in den See gepumpt werden.

Die Neutralisation des Störmthaler Sees bringe keine öffentlichen Nutzungseinschränkungenmit sich, so die LMBV. Finanziert werde die Maßnahme im Rahmen des § 2 des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung.

Von Jörg ter Vehn