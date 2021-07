Gewahrsam ohne Essen und Trinken? – Schwere Vorwürfe gegen Polizei Leipzig

Leipzig

Die Gruppe „Cancel LEJ“ erhebt schwere Vorwürfe mit Blick auf die Behandlung von Protestierenden in Polizeigewahrsam. Wie berichtet, waren am Wochenende 52 Personen teils mehr als 30 Stunden in Gewahrsam gekommen, weil sie bei der Blockade-Aktion vor Ort ihre Personalien nicht hatten angeben wollen. Da aber Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Nötigung und des Verstoßes gegen das sächsische Versammlungsgesetz anstehen, mussten die Identitäten der Protestierenden aufgenommen werden.

Einige der so in Gewahrsam Gelangten hätten berichtet, ihnen seien „zu lange der Toilettengang, Essen und Trinken, wichtige Medikamente sowie das Recht auf einen Anruf verwehrt“ worden, so die Gruppe „Cancel LEJ“. „Das Ausmaß der Repressionen ist eines sogenannten Rechtsstaates unwürdig“, sagte „Cancel LEJ“-Sprecherin Paula Vogel. „Es kann nicht sein, dass gewaltfreier Klimaprotest derartig kriminalisiert wird und den festgehaltenen Aktivistinnen und Aktivisten ihre Grundrechte verwehrt werden.“

„Wir nehmen solche Vorwürfe immer ernst“, erklärte dazu Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Versorgung der Betroffenen sei jedoch gewährleistet gewesen. „Es können aber nicht 50 Leute parallel auf die Toilette gehen“, so der Polizeisprecher. Auch könnten nicht so viele Leute auf einmal alle gleichzeitig telefonieren. Die Versorgung mit Essen und Trinken sei bei einem solchen seltenen Massen-Gewahrsam ebenfalls nicht komplett von jetzt auf gleich möglich; Verzögerungen zu Beginn seien möglich. Für die Zukunft wolle man aber daran arbeiten, besser auf eine Situation mit vielen Leuten vorbereitet zu sein, die gleichzeitig in Gewahrsam genommen werden.

Von bm