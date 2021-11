Gewalt gegen Frauen: „Es sind keine Eifersuchts- oder Beziehungsdramen“

Leipzig

Für Viola Butzlaff ist die Arbeit, die sie macht, ihr Traumjob – auch wenn sie sich wünscht, sie wäre nicht so notwendig. Seit Mitte März ist sie im Team des Vereins Frauen für Frauen Leipzig, sie ist Sozialarbeiterin und Sexualwissenschaftlerin. Butzlaff betreut den Frauennotruf und berät Frauen, die Gewalt erfahren haben. Die Angebote richten sich mittlerweile nicht nur an von Gewalt betroffene Frauen, sondern seit diesem Jahr auch an Jugendliche und Kinder, außerdem an Angehörige und andere Ratsuchende. „Wir sind offen für alle – außer Täter“, beschreibt es Butzlaff.

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, werden am Donnerstag, 25. November, im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und der Aktion „Orange your City“ Leipziger Gebäude mit orangenem Licht angestrahlt. Dazu gibt es an dem Tag weitere Projekte, etwa eine Kundgebung des Vereins Frauen für Frauen um 16 Uhr am Burgplatz sowie eine Lesung zu Femiziden in der Stadtbibliothek um 18:30 Uhr.

Täter kommen oft aus dem familiären Umfeld

Die Statistiken zeigen düstere Wahrheiten. 2019, so wertete das Bundeskriminalamt (BKA) aus, wurde alle 45 Minuten eine Frau Opfer von vollendeter oder versuchter gefährlicher Körperverletzung durch den eigenen Partner – das sind 141 792 Menschen. 73,3 Prozent der Frauen erlitten leichte bis schwere Körperverletzung, 22,9 Prozent Bedrohung, Stalking und Nötigung.

Knapp jeden dritten Tag wurde statistisch eine Frau in Deutschland von ihrem Ex-Partner oder ihrem Partner getötet. In diesem Fall spricht man von Femizid, also Frauenmord. In der Coronakrise, so schreibt das BKA, sei davon auszugehen, dass die Fälle noch zugenommen haben. Männig führt das auf unterschiedliche Faktoren zurück: Dass Menschen mehr Zeit zuhause verbracht haben, dass die Gewaltbereitschaft in Krisen steigt und dass das Thema medial präsenter war. „Während des Lockdowns 2020 fiel plötzlich vielen auf, dass häusliche Gewalt ein Thema ist“, fasst es Lara Männig zusammen. Männig ist ebenfalls Sozialarbeiterin und arbeitet seit zwei Jahren in der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking, kurz KIS. „Wir suchen bei akuten Fällen nach Möglichkeiten, Betroffene zu unterstützen, dass Sie Wege finden, der Gewalt ein Ende zu setzen“, erklärt sie. So vermittelt sie zwischen Betroffenen, Polizei und Frauenhäusern. Etwa 800 Personen hilft das Team von KIS pro Jahr. Die Leitungen der Beratungsstelle sowie das Notruftelefon seien allerdings bereits seit Jahren überlastet, erzählen die Sozialarbeiterinnen – viele Frauen müssten sie ablehnen oder schneller beraten, als notwendig wäre.

Wie spricht man richtig über die Gewalt an Frauen?

Mittlerweile spricht man bei sexuellen Übergriffen und Gewalt überbegrifflich von sexualisierter, nicht mehr von sexueller Gewalt. Woran liegt das? „Es muss klar sein, dass es sich um eine Form von Gewalt handelt und nicht eine Form der Sexualität“, erklärt Butzlaff. Damit soll der Unterschied klarer werden zu etwa einvernehmlichen Gewalthandlungen beim Sex, die explizit von beiden Parteien gewünscht werden. Auch andere Worte verändern sich im gesellschaftlichen Bewusstsein langsam: „Femizide werden langsam auch als solche benannt“, sagt Lisa Männig. „Es sind eben keine Beziehungs- oder Eifersuchtsdramen, sondern geschlechtsbasierte Tötungen.“

Warum geht es wirklich jeden etwas an?

Zunächst gilt es, ein Bewusstsein zu entwickeln für die Alltäglichkeit solcher Taten, und seinem Gefühl vertrauen, wenn sich etwas merkwürdig anfühlt, erklärt Männig. Kracht es öfter in der Wohnung nebenan oder höre ich Schreie? Ploppen auf dem Handy der Freundin ständig Nachrichten des Partners auf, die auf ein Kontrollverhalten schließen lassen? In solchen Fällen, rät Männig, sollte man je nach Situation Betroffene ohne Druck und in einem sicheren Moment darauf ansprechen. „Wichtig ist, dass man Betroffenen klar macht: Du entscheidest, wie es weitergeht“, erklärt die Sozialarbeiterin. Wenn Kinder involviert sind, sollte jedoch in jedem Fall die Polizei angerufen werden. Direkt nach der Tat ist Spurensicherung ganz wichtig, unabhängig davon ob man Anzeige erstatten wolle oder nicht.

Genauso wichtig wie das Bewusstsein für die Opfer von Taten zu entwickeln, ist, sich einzugestehen, dass es auch statistisch gesehen Täter im eigenen Umfeld gibt. „Hier sind vor allem Männer gefragt“, sagt Männig. „Setzt euch damit auseinander, weist Kumpel auf sexistische Sprüche hin, oder darauf, dass es nicht okay ist, nicht konsensuelle Penisbilder zu verschicken. Toleriert das nicht im eigenen Umfeld.“ Die Arbeit könne nicht nur von Frauen geleistet werden, so Männig.

Diese Anlaufstellen gibt es für Betroffene Im Notfall: – Notruftelefon der Beratungsstelle Frauen für Frauen e.V. Leipzig, auch anonym: 0341 4798179; Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 0800 0116016; Ständige Sofortaufnahme in eine Frauen- und Kinderschutzeinrichtung in Leipzig: 0341 55010420; Frauenschutzhaus für geflüchtete Frauen und ihre Kinder Leipzig: 0341 44238229 Anzeigenunabhängige Feststellung und Dokumentation von Verletzungen: – Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung und häuslicher Gewalt: Bellis Opferschutz und Gewaltprävention Leipzig, ulrike.boehm@bellis-leipzig.de, 034297 986214– Gewaltopferambulanz von Frauen für Frauen e.V.: www.gewaltopferambulanz-leipzig.de Beratungsstellen: – Telefonische Sprechzeiten der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS): 0341 3068778. Für Erwachsene dienstags 10 bis 12 Uhr und donnerstags 14 bis 16 Uhr, für Kinder und Jugendliche montags 12 bis 13 Uhr und donnerstags 10 bis 11 Uhr– Frauenberatungsstelle Frauen für Frauen e.V: www.frauen-leipzig.de– Opferhilfe Sachsen, Beratungsstelle in Leipzig: 0341 2254318, leipzig@opferhilfe-sachsen.de

Was fehlt, um den Kampf gegen Gewalt zu gewinnen?

Es ist eine lange Liste an Punkten, die notwendig wäre, damit Butzlaff und Männig ihre Arbeit in ihren Augen erfolgreicher und nachhaltiger machen könnten: Mehr Personal, mehr Zeit. Und eine bessere Aufklärung über systemische Probleme. Da ist etwa das Opferentschädigungsgesetz, das so eine bürokratische Hürde darstellt, dass kaum eine Person finanzielle Entschädigung erhält, auch wenn die Folgen physisch und psychisch bis zur Arbeitsunfähigkeit reichen können. Da ist weiterreichend das Rechtssystem, das zu täterfreundlich sei, wie Butzlaff erklärt. Der Bundesverband für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe erhob 2012, dass 5 bis 15 Prozent der Vergewaltiger in Deutschland angezeigt werden, davon jedoch nur 8,4 Prozent tatsächlich verurteilt werden. Das heißt im Klartext: 100 von 1000 Fällen werden angezeigt, 9 von 1000 Täter werden verurteilt. Hinter diesen Zahlen stehen erschreckende Folgen. „Frauen müssen sich beispielsweise mit gewalttätigen Partnern das Sorgerecht teilen“, so Butzlaff. Viele der Frauen, die sie berät, entscheiden sich gegen eine Anzeige, weil das Strafrecht oft gegen sie agiere. „Betroffene wollen vor allem klarkommen“, sagt die Sozialarbeiterin. Selbst das sei allerdings schwierig, da es zu wenig Therapiemöglichkeiten gebe.

Von Theresa Moosmann