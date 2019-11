Sie rücken zum Löschen von Bränden an und werden dann behindert und beleidigt: Feuerwehrleute geraten auch in Leipzig ins Visier von Chaoten. Die Behörden sehen aktuell aber keinen Grund für speziellen Schutz.

Gewalt gegen Rettungskräfte: Ein Dutzend Vorfälle in Leipzig

