Gewerkschaft warnt vor immer mehr Pendlern

Leipzig

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (BAU) hat vor einer weiteren Zunahme der Pendlerzahlen gewarnt und eine „drastische Wende“ in der Wohnungsbaupolitik gefordert. „Die öffentliche Hand muss viel mehr als bisher investieren, um bezahlbaren Wohnraum in den Metropolen und Ballungsräumen zu schaffen“, sagte am Dienstag der Bezirksvorsitzende für Nord-West-Sachsen, Bernd Günther. Es fehlten vor allem Wohnungen „im sozialen und im bezahlbaren Segment“.

Täglich 96 000 Einpendler – ein neuer Höchststand

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt zwinge immer mehr Menschen dazu, ins preiswertere Umland zu ziehen und dafür täglich zur Arbeit nach Leipzig fahren. Die Zahl der Berufspendler habe 2018 einen neuen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr seien nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 96 000 Menschen zum Arbeiten regelmäßig von außerhalb in die Pleißestadt gekommen – das sind 26 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Damals zählte Leipzig rund 76 000 Einpendler. Knapp zwei Drittel aller Einpendler nach Leipzig haben laut Amt für Statistik und Wahlen der Stadt ihren Wohnsitz im Leipziger Umland und im Land Sachsen. Die Übrigen wohnten vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Zahl der Auspendler sei in diesem Zeitraum gar um 82 Prozent auf 64 000 gestiegen.

Einpendler sind Personen, die in ihrer Arbeitsgemeinde nicht wohnen. Auspendler sind Personen, die in ihrer Wohngemeinde nicht arbeiten.

Gewerkschaft sieht Ursache in Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Preiswert und ruhig im Umland leben, gutes Geld in der Stadt verdienen – das hat für viele Pendler einen hohen Preis: Sie stecken oft Quelle: Kempner

Günther sprach von einem „alarmierenden Trend“. Eine Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Städten. „Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise aber gerade dort nicht mehr leisten, wo in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden sind“, erklärte der Bezirksvorsitzende. Die Zahl der versicherungspflichtigen Jobs ist in Leipzig geradezu explosionsartig gestiegen – von 192 000 im Jahr 2005 auf 273 500 im vergangenen Jahr. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge, um die Pendler zu ihren Arbeit- und Wohnorten zu bringen. Strecken von mehr als 50 Kilometern bis zum Arbeitsplatz seien für viele Pendler mittlerweile Gang und Gäbe. Günther: „Dabei geht nicht nur wertvolle Zeit für Familie, Freunde und Hobbys verloren. Auch die Umwelt leidet unter der Fahrerei.“ Nach Angaben des Umweltbundesamtes geht knapp ein Fünftel aller CO2 -Emissionen in Deutschland auf das Konto des Verkehrs.

Massive Investitionen seien aber auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar, um die Pendler zu entlasten. „Vor allem beim Schienen-, Straßen- und Radwegenetz ist der Nachholbedarf groß“, so Günther deutlich. Einen entscheidenden Beitrag gegen den „Pendel-Frust“ könnten allerdings auch die Firmen selbst leisten, indem sie ihren Beschäftigten mehr Gleitzeit- und Home-Office-Angebote machen.

Von Klaus Staeubert