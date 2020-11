Leipzig

Zwei Hauptpreise hat die Jury zum Auftakt der Ferry Porsche Challenge im Juni nach Leipzig vergeben. Je 100.000 Euro gingen an das Haptik-Labor der Universität Leipzig und an den Verein „Irrsinnig Menschlich“. Zudem bekam die Elternhilfe für krebskranke Kinder einen Sonderpreis in Höhe von 75.000 Euro. Weiterhin vergab die Ferry-Porsche-Stiftung fünf zweite Plätze mit je 50.000 Euro und neun dritte Plätze mit je 25.000 Euro.

Möglich wurde das deshalb, weil die Stiftung die Fördersumme von einer auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt hatte. Gesellschaftliches Engagement sei gerade in Corona-Zeiten wichtiger denn je, so die Begründung. Insgesamt hatten sich knapp 600 gemeinnützige Initiativen aus Sachsen und Baden-Württemberg bei der Stiftung beworben.

Anzeige

„Die erste von zwei Studien fast beendet“

Bei der Uni Leipzig ist man von der Preisverleihung noch heute überwältigt. „Die erste von zwei Studien ist fast abgeschlossen“, berichtet Wissenschaftler Martin Grunwald. Das von dem Psychologieprofessor geleitete Haptik-Forschungslabor am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung, das Teil der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig ist, hatte sich mit einer technischen Stimulation beworben, die die Überlebenschancen von Frühgeborenen verbessern soll.

Pro Jahr, sagt Grunwald, werden in Deutschland rund 70.000 Kinder vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Damit haben wir die höchste Frühgeborenenrate in Europa.

Apnoephasen können sehr gefährlich sein

Da bei Frühgeborenen die Fähigkeit zur selbstständigen und kontinuierlichen Atmung stark beeinträchtigt ist, treten Apnoephasen, also Atemstillstandsphasen auf. Kommt nicht schnell genug Hilfe, kann das Gehirn des Babys Schaden nehmen. Aktuell versuchen der Professor und seine Mitstreiter festzustellen, welche Körperstimulation die Apnoephasen am schnellsten und effektivsten beendet.

Dazu haben sie ein Gerät entwickelt, mit dem Klinikpersonal auch von außerhalb des Brutkastens das Frühchen stimulieren kann, damit die Kinder eigenständig wieder atmen. Im Dezember werde dazu eine zweite wichtige Studie beginnen – dank Finanzierung durch die Ferry-Porsche-Stiftung. „Es ist alles auf einem guten Weg“, zeigt sich Grundwald zufrieden.

Krebshilfe konnte Personal aufstocken

Corona hat die Arbeit der Elternhilfe für krebskranke Kinder erheblich beeinflusst. „Nach dem Lockdown im Frühjahr kam insbesondere auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der ambulanten Nachsorge viel Arbeit zu“, berichtet Daniel Uhlmann. Der finanzielle Rückhalt, insbesondere durch den Sonderpreis, habe da sehr geholfen. „Denn der Krebs macht keine Pause!“

So konnten im September die Geschwistertage wie geplant durchgeführt werden. Die Zahl der begleitenden Mitarbeiter konnte aufgestockt werden, was wegen der hohen Teilnehmerzahl dringend notwendig gewesen sei.

In diesem für den Verein auch finanziell herausfordernden Pandemiejahr, so Uhlmann, habe das Geld aus der Ferry-Porsche-Challenge sehr zur personellen Sicherheit beigetragen. Dafür sei man sehr dankbar.

Von Andreas Dunte