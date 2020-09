Gewürze Markranstädt bauen neues Werk

Markranstädt

Die Gewürze Markranstädt ( Gemara) investieren in den Standort und bauen in der Celsiusstraße in der Ranstädter Mark ein neues Werk mit Produktion, Lager und Bürogebäuden. Auch ein kleines Museum mit Gewürzgarten und ein Werksverkauf sind geplant. Am Montagnachmittag fand der symbolische erste Spatenstich statt.

Optionen für Erweiterung

„Wir investieren hier einen hohen Millionenbetrag in diesen Standort“, sagte Joachim Lücke, Geschäftsführer von Merschbrock-Wiese, dessen Tochterunternehmen die Gemara sind. Die neue Fabrik soll ein exotischer Hochgenuss sein – nicht nur in Sachen Geruch, sondern auch in der Anmutung. „Eine Mischung aus rustikal und orientalisch.“ Die Marke Gemara stehe für hochwertige Produkte in Manufakturqualität. Der neue Standort biete auch Optionen für eine Erweiterung.

Kräutergarten und Werksverkauf

Alexander Wolffers, Geschäftsführer der Gemara, erklärte, dass es auch einen Werksverkauf geben soll. Zudem einen Erlebnisbereich, wo Besucher Gewürze riechen und einen Kräutergarten erleben können. „Wir sind derzeit schon Eigenmarkenlieferant für Rewe und Edeka, zudem beliefern wir Spar Österreich“, sagte er.

Erster Spatenstich an der neuen Produktionsstätte der Gewürze Markranstädt. Bauherr, Projektplaner und Stadtverwaltung packen’s an. Quelle: Stadtverwaltung Markranstädt

Gewürze aus Markranstädt im Broiler

Gemara sei ein Traditionsbetrieb, meinte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Wir haben uns schon lange gesagt, dass ihr aus eurem bisherigen Versteck heraus müsst“, sagte er. „Wir wünschen euch am neuen Standort, der wirklich auch repräsentativ ist, viel Glück.“ Das Unternehmen sei bei der Bevölkerung bekannt und beliebt, ergänzte Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). „Ich hoffe, dass Sie Ihren Geschmacksnuancen treu bleiben. Schließlich finden die sich in den Broilern von Max und Moritz und auch im Glühwein bei Schauß.“

Baldrian zur Beruhigung

Seit 16 Monaten laufen bereits die Planungen, machte Ulrich Hennecke von der Firma Vollack aus Schkeuditz deutlich. Das Unternehmen zeichnet für Entwicklung, Planung und Bau des Projekts verantwortlich. „Das Thema Gewürze ist wirklich ein tolles Thema, weil es so positiv ist“, so Hennecke. Der Standortwechsel sei ein wichtiger Schritt, um sich perspektivisch weiterentwickeln zu können. „Und damit das gut gelingt, gibt es von uns einen Survival-Eimer“, so Hennecke. Darin enthalten sind unter anderem Zimmermann-Bleistift und Maurerkelle für die Eigenleistungen, Bier und Wurst für die Motivation – und Baldrian zur Beruhigung bei Rückschlägen.

Von Linda Polenz