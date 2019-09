Dresden/Leipzig

Das sozialkulturelle Zentrum Geyserhaus Leipzig erhält den diesjährigen Sächsischen Förderpreis „ KunstZeitAlter“. Die Einrichtung bekommt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Projekte, die sie vom Mai bis September rund um das Thema Familie ausgerichtet hat, wie das Kultusministerium am Samstag in Dresden mitteilte.

»Familie ist ein sehr privates Thema, das gleichzeitig doch unsere Gesellschaft widerspiegelt. Die Vielfalt in Familien und an Vorstellungen darüber, was Familie ist, sind sehr unterschiedlich und verändern sich auch immer wieder. Es ist wichtig, darüber generationenübergreifend in einen Austausch zu kommen – auch angeregt durch Kunst und Kultur«, sagte die Schirmherrin des Preises, Kunstministerin Eva‐ Maria Stange im Zuge der Preisverleihung. Von Mai bis September waren Interessierte eingeladen an den verschiedenen Workshop-Angeboten teilzunehmen. Die Ergebnisse werden am 22. September beim Abschluss des Projekts präsentiert, außerdem soll der Preis überreicht werden.

Von LVZ