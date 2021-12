Gibt’s bislang nur in Markkleeberg: Die Spaziergeberin

Markkleeberg

Nein, da hat sich kein Druckfehler in die Überschrift eingeschlichen. Obwohl sie wirklich gern spazieren geht, sieht sich die junge Frau aus Markkleeberg als Spaziergeberin und nennt sich auch so. Zumindest der Bezeichnung nach dürfte sie damit die wohl Erste und bislang Einzige in Deutschland sein: Anke John geht mit Menschen spazieren.

Was sich auf den ersten Blick wie ein origineller Werbe-Gag lesen mag, hat allerdings einen tiefen sozialen Hintergrund. „Ich habe festgestellt, dass viele Menschen in meinem Lebensumfeld unter den Kontaktbeschränkungen leiden“, erzählt die Buchautorin. Um ihren Kopf für neue Gedanken frei zu bekommen, gehe sie gern spazieren, meist im Kees’schen Park oder am Cospundener See, „die ich sozusagen direkt vor der Haustür habe.“ Dort treffe sie immer wieder Menschen, die allein unterwegs sind und wenn sie mit ihnen ins Gespräch kommt, habe sie oft regelrechte Dankbarkeit für diese wenigen Minuten der Konversation erfahren.

Dankbarkeit für Zeit des Zuhörens

„Das liegt nicht nur an einer gewissen Einsamkeit, die in den aktuellen Kontaktbeschränkungen oder Maßnahmen wie Home-Office begründet sind“, hat Anke John festgestellt. „Die Kommunikation in unserer Gesellschaft hat sich insgesamt verändert. Viele wollen nur noch Standpunkte vertreten oder Botschaften aussenden, aber aktiv zuhören können immer weniger Menschen.“ Genau das biete sie ihren Spaziernehmern: „Bis zu Ende zuhören, verstehen und Rat geben, wenn ich danach gefragt werde“, lautet ihre Philosophie. Weil ein gemeinsamer Spaziergang dafür einen idealen Rahmen bietet, man außerdem zum Aufenthalt an der frischen Luft motiviert wird und die Corona-Regelungen dabei problemlos einzuhalten sind, hat Anke John ihre Idee am 1. Dezember schließlich Wirklichkeit werden lassen.

Kommt zum gemeinsamen Spazierengehen auch gern nach Leipzig oder andere Orte in der Umgebung: Spaziergeberin Anke John aus Markkleeberg. Quelle: Andre Kempner

Die Investition in die Geschäftsausstattung ist überschaubar: Festes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und ein Handy für die Terminvereinbarung. Viel wichtiger ist hingegen das ideelle Kapital: Zeit, sich auf den Spaziernehmer einzulassen und ihm zuzuhören. „Dazu zählt auch, einfach mal schweigend nebeneinander her durch den Park zu laufen“, erzählt die gelernte Restaurantfachfrau, die drei Jahre als Winzerin in Kanada gearbeitet hat. Wichtig sei von Beginn an eine entspannte Atmosphäre.

Angebot nur für Frauen und Jugendliche

„Der Weg ist das Ziel. Wir laufen gemeinsam los, alles andere ergibt sich“, betont Anke John und die Erfahrungen aus den bisherigen Ausflügen mit Spaziernehmern haben diesen Ansatz bestätigt, sagt sie. „Auf den ersten Metern ist da oft noch Zurückhaltung zu spüren, aber das gibt sich schnell“, berichtet die Mutter einer Tochter von ihren ersten Aufträgen als Spaziergeberin. Die Gesprächsthemen seien dabei eigentlich nicht so wichtig. „Die Menschen sind dankbar, wenn nur jemand an ihrer Seite ist, der zuhört“, ist sie überzeugt und sieht in ihren Spaziergängen deshalb „eine Art Depressions-Prävention“.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings gilt Anke Johns Angebot nicht für männliche Kunden und umfasst auch keine Gruppenausflüge. Gelaufen wird immer zu zweit. Ursprünglich sogar ausschließlich an Frauen gerichtet, habe sie nach einem Gespräch mit ihrer Tochter jetzt aber auch Spaziergänge mit Jugendlichen im Angebot. „Nicht nur, damit sie von der Konsole wegkommen. Auch junge Menschen haben durch die aktuelle Situation Probleme zu Hause, denen sie mal entfliehen oder über die sie mit jemandem reden wollen“, sagt die Roman-Autorin, die auch Kinder- und Jugendbücher schreibt. Eigens für diese Zielgruppe habe sie zum Preis von 25 Euro pro Spazierstunde für erwachsene Frauen speziell einen Jugend-Tarif von 15 Euro im Angebot, „über den man je nach Situation auch noch sprechen kann“.

Infos und Buchung unter: www.die-spaziergeberin.de

Von Rainer Küster