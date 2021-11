Nach LVZ-Informationen hat auch die Staatsanwaltschaft bisher keine Bestätigung der Antisemitismus-Vorwürfe von Gil Ofarim gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Hotels The Westin. Was heißt das für den Fall und die noch offenen Fragen? Was kommt nun auf die Protagonisten zu? Eine Übersicht zur Fakten- und Rechtslage.