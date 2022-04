Leipzig

Auf dem Rechtsweg markieren vermeintliche Kleinigkeiten, wo man gerade steckt. Gil Ofarim ist in der Juristensprache nicht mehr „Beschuldigter“, wie er es war, während die Leipziger Staatsanwaltschaft lediglich gegen ihn ermittelte. Sondern er ist „Angeschuldigter“, seit die Staatsanwaltschaft Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gegen ihn erhebt. Der Musiker, der seinerseits einem Hotelmitarbeiter antisemitische Äußerungen vorwirft, ist aber bislang kein „Angeklagter“. Das würde er erst, sollte die sechste Strafkammer des Landgerichts Leipzig beschließen, ein Hauptverfahren gegen Ofarim zu eröffnen.

Man befindet sich aktuell also in einem Zwischenverfahren, das nicht erst mit der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag, sondern bereits ein paar Tage zuvor begonnen hat. Die Behörde musste sicher gehen, dass Ofarim die Anklage erhalten hatte, bevor sie damit nach draußen ging. „Der Angeschuldigte darf davon nicht aus der Presse erfahren“, erklärt Richterin Katrin Seidel. Neben ihrem Richteramt ist sie Pressesprecherin des Leipziger Landgerichts. In das Verfahren gegen Ofarim ist sie nicht eingebunden.

Ofarim hat jetzt mehrere Woche Zeit, Stellung zu nehmen

Seit der Zustellung läuft eine Frist, in der sich Ofarim und sein Anwalt erklären können: Anträge stellen, Einwand erheben. In der Regel lässt das Landgericht einem Angeschuldigten dafür mehrere Wochen, bei komplizierten Fällen, etwa Wirtschaftsverfahren, auch länger. „Es muss genügend Zeit sein, die Anklage in Ruhe mit dem Verteidiger zu beraten“, sagt Seidel. Wann das Gericht nach Ablauf der Frist über ein mögliches Hauptverfahren entscheidet, hängt von weiteren Faktoren ab – vor allem wie viel Arbeit sonst noch auf dem Richtertisch liegt. Trotz der großen Öffentlichkeit könnte es nach juristischen Maßstäben dringendere Fälle geben: Kapitaldelikte und vor allem Haftsachen, die beschleunigt zu entscheiden sind.

Gleichwohl dürfte die Strafkammer den Fall angesichts des großen Interesses wohl nicht allzu lange liegen lassen – und zwar auch im Sinne Ofarims, der jetzt öffentlich am Pranger steht, vor Gericht aber als unschuldig gilt, solange es kein Urteil gegen ihn gibt. Geprüft werde generell beispielsweise, ob die Staatsanwaltschaft die Geschehnisse mit Widersprüchen beschreibt, ob der Sachverhalt zur rechtlichen Einordnung passt oder ob Verfahrenshindernisse wie etwa eine Verjährung vorliegen, so Seidel. „Letzteres im konkreten Fall sicher nicht.“

Das Landgericht hat jetzt vier Möglichkeiten zu entscheiden

Es gibt vier Möglichkeiten, wie die Entscheidung ausfallen kann. Erstens: Die Anklage wird unverändert zugelassen und das Hauptverfahren vor der Strafkammer eröffnet. Zweitens: Das Gericht lässt die Anklage mit Änderungen zu, etwa einer abweichenden rechtlichen Würdigung. Drittens: Die Eröffnung wird abgelehnt. Zum Beispiel, weil das Gericht die gegenwärtige Beweislage für so dünn hält, dass eine Verurteilung unwahrscheinlich ist. Viertens – und das ist in Ofarims Fall durchaus möglich: Das Landgericht erklärt sich für sachlich nicht zuständig und eröffnet das Hauptverfahren vor dem Leipziger Amtsgericht.

Normalerweise ist das Landgericht für Prozesse zuständig, in denen eine Sicherheitsverwahrung, eine psychiatrische Unterbringung oder mindestens vier Jahre Freiheitsstrafe zur Debatte stehen. Selbst wenn der Strafrahmen im Falle einer Verleumdung bis zu fünf Jahre hergibt: Er beginnt mit einer Geldstrafe, und es gilt als unwahrscheinlich, dass im konkreten Fall das härteste mögliche Urteil ergeht. Die Staatsanwaltschaft begründet mit der „breiten öffentlichen Diskussion“, warum sie die Anklage dennoch vor dem Landgericht statt vor dem Amtsgericht erhebt.

Das Verfahren in einer höheren Instanz zu beginnen, hat aber Folgen für den gesetzlichen Rechtsweg, der einem Verurteilten offensteht, gibt Seidel zu bedenken. Nach einem Richterspruch am Amtsgericht kann im Berufungsverfahren am Landgericht eine erneute Beweisaufnahme erfolgen. Nach einer Verurteilung des Landgerichts hingegen bleibt nur noch der Gang vor den Bundesgerichtshof, der jedoch ohne weitere Beweisaufnahme lediglich auf Rechts- und Verfahrensfehler prüft.

Sollte das Leipziger Landgericht das Hauptverfahren eröffnen, beginnt aber nicht gleich am nächsten Tag die Verhandlung. Immerhin werden sich alle Seiten vorbereiten müssen. Da es sich zudem um keine eilige Haftsache handle, werde auf anderweitige zeitliche Verpflichtungen der Beteiligten Rücksicht genommen, so Seidel. Überdies muss ein Saal frei sein, der angesichts des öffentlichen Interesses groß genug ist. Verhandlungen sind nach dem Gesetz grundsätzlich öffentlich. Ausnahmen sind im Wesentlichen bei Jugendstraf- und Familiensachen sowie etwa bei Sexualdelikten möglich, jedoch eher nicht beim Vorwurf einer Verleumdung.

Von Mathias Wöbking