Leipzig

Der Musiker Gil Ofarim ist laut eigener Angaben im Leipziger Hotel Westin antisemitisch beleidigt worden. Wie der 39-Jährige am Dienstag in sozialen Netzwerken berichtet, versuchte er in dem Nobelhotel am Innenstadtring einzuchecken. Aufgrund seiner offenen getragenen Davidstern-Kette sei ihm dies aber vom Personal verwehrt worden.

Wie Ofarim in einem etwa zweiminütigen Video – aufgenommen vor dem Eingang des Hotels – berichtet, habe er in einer Schlange beim Check-In gewartet. Nach und nach seien andere Kundinnen und Kunden vorgezogen worden. Als er nachfragte, warum er warten müsse, habe der Mitarbeiter an der Rezeption zunächst erklärt, die Warteschlange müsse entzerrt werden. Ein anderer Mitarbeiter habe gerufen: „Pack deinen Stern ein!“ Dann soll auch der Mann am Empfang gesagt haben: „Packen Sie Ihren Stern ein.“

Ofarim erwägt Strafanzeige

Wie es auf LVZ-Nachfrage aus dem Management des Künstlers hieß, erwäge Ofarim eine Strafanzeige gegen das Hotel. Die Geschäftsführung des Westin reagierte bisher nicht auf Nachfragen.

In sozialen Netzwerken sorgte der geschilderte Vorfall am Dienstag vielfach für Empörung. Die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) forderte den Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für das Jüdische Leben, Thomas Feist (CDU), auf, sich des Falls anzunehmen.

Gil Ofarim ist Sohn des in Tel Aviv geborenen Sängers und Produzenten Abi Ofarim. In den vergangenen Jahren nahm er unter anderem an der Casting-Sendung „The Voice of Germany“ und der Tanzshow „Let’s Dance“ teil.

Wieso Ofarim im Westin zu Gast war, war zunächst nicht klar. Auf Instagram dankte er unter anderem dem Musiker Gregor Meyle und der Sängerin Jeanette Biedermann für ihre Unterstützung bei dem Vorfall. In dem Leipziger Luxushotel in der Gerberstraße kommen regelmäßig Prominente unter – so wie die Fußballer des Bundesligisten VfL Bochums am vergangenen Wochenende.

Von Matthias Puppe/Josephine Heinze