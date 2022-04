Statt in die Schule gingen am Donnerstag Hunderte Leipziger Mädchen zur Arbeit. Am „Girls’ Day“ konnten sie sich über Berufsfelder informieren, die häufig noch von Männern ausgeübt werden. Zum Beispiel die Metallverarbeitung – die bei der Firma Holl in Markkleeberg allerdings in Frauenhand ist.