Leipzig

Vor Beginn des Europa-League-Halbfinales RB Leipzig gegen Glasgow Rangers dominierten am Donnerstabend die Fans der beiden Mannschaften die Leipziger Innenstadt immer mehr und legten den Verkehr in der City teilweise lahm. Im Stadionumfeld wurden Gleise blockiert und Straßenbahnen angehalten. Die Leipziger Verkehrsbetriebe berichten, dass sie seit 19 Uhr zudem wegen eines Unfalls in der Jahnallee mehrere Straßenbahnen umleiten müssen. Die Linien 3, 4, 7, 15 und 51 verkehrten zwischen Waldplatz und Goerdelerring über Westplatz, teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Während auf dem Markt gefeiert wurde, bildete sich eine Menschentraube an den Absperrungen vor dem Hotel Steigenberger. Dort hatte das schottische Team von Coach Giovanni van Bronckhorst Quartier bezogen. Die Spieler winkten ihren Fans aus den geöffneten Fenstern zu, bevor sie gegen 19 Uhr in den Bus Richtung Arena stiegen. Da war ein Großteil ihrer Anhängerinnen und Anhänger schon losgezogen.

Nach Polizeiangaben rund 2000 bis 2500 Fans machten sich gegen 18.45 Uhr auf den Weg zum Stadion. Ursprünglich war ein späterer Start geplant. Die Ordnungskräfte empfahlen via Lautsprecherdurchsagen aber einen früheren Start. Auch für die, die sich dem Zug nicht anschließen und noch auf das Team warten wollten, war gesorgt. An der Thomaskirche standen kostenlose Shuttlebusse bereit.

Von Andreas Tappert