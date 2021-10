Am Montag legen die Leipziger Verkehrsbetriebe erneut eine sensible Stelle des Leipziger Hauptstraßennetzes lahm: Bis zum 1. November sind nur noch Teilbereiche der Verkehrsdrehscheibe Bayrischer Platz nutzbar. Einschränkungen gibt es auch in der Essener, Lützner und Wundtstraße.