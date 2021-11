Leipzig

Die Stadt Leipzig nutzt ihr Vorkaufsrecht, um den größten Teil des Gleisdreiecks in Connewitz und Marienbrunn zu erwerben. Das hat der Grundstücksverkehrsausschuss jetzt bei nur zwei Stimmenthaltungen beschlossen.

Konkret geht es um eine 3,6 Hektar große Fläche, die von der Eisenbahnbrücke an der Zwickauer Straße bis zur Arno-Nitzsche-Straße reicht. Sie umfasst etwa zwei Drittel des gesamten Dreiecks zwischen verschiedenen Bahntrassen – samt etlicher Kleingärten, drei Garagenzeilen, verwildeter Bereiche und der Zufahrtsstraße auf das Gelände. Nicht dazu gehören lediglich das Areal eines früheren Kraftwerks, welches die Leipziger Club- und Kulturstiftung zu einem großen Musikzentrum entwickeln will, sowie vier Grundstücke mit Wohnhäusern.

Bahn und Stiftung waren im Juli beim Notar

Bislang befand sich das riesige Areal im Eigentum der Deutschen Bahn AG. Sie hatte es jedoch im Juli diesen Jahres für 125 000 Euro (plus 8000 Euro Erwerbsnebenkosten) an die Club- und Kulturstiftung veräußert. Hinzu kommen weitere 442 000 Euro für vertragliche Nebenpflichten – hauptsächlich ist damit die Komplettierung eines Zauns zur Abgrenzung des Geländes an den Schienentrassen gemeint.

Weil für das Gesamtgelände bereits ein Bebauungsplanverfahren läuft, kann die Stadt ein Vorkaufsrecht geltend machen. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) warb in der Ausschusssitzung, die ungewöhnlich viel Publikum fand, für diesen Weg. Das Rathaus werde dadurch eine echte Vermittlerrolle bei widerstrebenden Interessen aller beteiligten Seiten einnehmen, vielleicht sogar einen entspannteren Neuanfang der Diskussionen bewirken, meinte Dienberg. Vor allem aber lasse sich bei kommunalem Eigentum besser absichern, dass die Ergebnisse des öffentlichen Planverfahrens „nicht abhängig von Einzelinteressen“ sind.

Kleingärten bleiben weitgehend erhalten

In dem Verfahren müssten zum Beispiel der Lärmschutz, Erschließungswege und ökologische Ausgleichsmaßnahmen geklärt werden, hieß es weiter. Um die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, lasse es sich eventuell nicht vermeiden, ein bis drei Kleingärten innerhalb des Dreiecks zu verlagern. Sobald klar sei, welche konkreten Flächen die Kommune zur Sicherung der öffentlichen Belange wirklich benötigt, könnten andere Teile an die Club- und Kulturstiftung weiterverkauft werden, betonte Dienberg.

Dem gegenüber wies Distillery-Chef Steffen Kache darauf hin, dass die Nutzung des Vorkaufsrechts aus Sicht der Stiftung rechtswidrig wäre. „Unsere Anwälte sagen, wir als Vorstände würden uns in eine Haftungssituation bringen, wenn wir nicht Schaden von der Stiftung abhalten.“ Deshalb müsse die Stiftung Widerspruch gegen die Nutzung des Vorkaufsrechts einlegen, so Kache: „Auch wenn wir nicht gern gegen die Stadt vorgehen und uns im Grunde über die Ziele einig sind. Auch wir wollen keine Kleingärten beseitigen.“ In diesem Sinne habe die Stiftung dem Rathaus verschiedene Vorschläge unterbreitet, um das Widerspruchsverfahren zu vermeiden – leider ohne Erfolg.

Dienberg sieht derzeit kein milderes Mittel

Insbesondere die Stadträte Jürgen Kasek (Grüne) und Marcus Weiss (Linke) hegten Zweifel, ob die Stadt ihr Vorkaufsrecht überhaupt nutzen darf, wenn es eventuell auch mildere Mittel gibt, um das Erreichen der Planungsziele abzusichern. Beide enthielten sich daher beim abschließenden Votum der Stimme. Baubürgermeister Dienberg versicherte hingegen, es gebe im Moment kein milderes Mittel als die ganzen 3,6 Hektar zu übernehmen. Noch sei ja unklar, welche Teile davon für die öffentlichen Belange gebraucht werden.

Von Jens Rometsch