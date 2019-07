Leipzig

Weit über tausend Teilnehmer sind zur Global Space Odyssey hinter 15 basslastigen Basslastern durch Leipzig gezogen. Die Tanz-Demo stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mitmischen“.

Zur Galerie Die Global Space Odyssey ist am Samstag unter dem Motto "Mitmischen" durch Leipzig gezogen. (Bilder: Dirk Knofe)

Eines der Kernanliegen des Veranstaltenden Vereins und der verschiedenen Unterstützer aus der Leipziger Kultur- und Clubszene ist der Wandel in der Stadt. Freiräume verschwinden. Club werden verdrängt, müssen geschlossen werden. Diesem Druck sieht sich die Leipziger Szene ausgesetzt.

Los ging es um 12 Uhr am Connewitzer Kreuz, die Karli hinunter und anschließend weiter nach Reudnitz. Aus dem Osten führte die GSO zum Augustusplatz über die Jahnallee zum Wagner-Hain. Am Abend laden die Veranstalter ab 22.30 Uhr ins Elipamanoke in Plagwitz und ab 23 Uhr im Naumanns in Lindenau zur Aftershowparty.

joka