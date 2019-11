Globaler Klimastreik: Das war der Demo-Tag in Leipzig

Leipzig

„Laut, wütend und unbequem“ wollte der globale Klimastreik am Freitag sein. Auch in Leipzig gingen tausende Menschen unter dem Motto #NeustartKlima auf die Straße. Insgesamt sieben Demonstrationen waren für den Tag angekündigt. Gemeinsamer Treffpunkt war der Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht. Von hier aus zog die Demonstration gegen 16 Uhr um den Innenstadtring. Anschließend sammelten sich die Demonstranten auf dem Augustusplatz. Offizielles Ende der Demo war 18.45 Uhr. Die Veranstalter sprachen von über 10 000 Teilnehmern, die Presse-Agentur dpa meldete 8000 Demonstranten. Der Protest verlief friedlich.

Organisatoren sind zufrieden

Sophia Salzberger von der Leipziger „ Fridays-For-Future“-Gruppierung sagt: „Es war ein sehr starker Protest. Wir haben gezeigt, dass wir auch als Bündnis gut funktionieren. Die Demonstration hat gezeigt, dass wir bereit sind, den Protest auf ein neues Level zu heben.“ Linda Pham, Sprecherin der „Students For Future“ erklärt „Ich fand es super toll, dass so viele Menschen im Winter mit uns auf die Straße gegangen sind, um für das Klima zu demonstrieren.“

Ende der „Public Climate School“

Mit der Demo endete auch die „Public Climate School“, die bereits seit Montag an der Universität Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) stattfand – eine Art alternative Hochschule, bei der in mehr als 100 Veranstaltungen das Klima zum Thema der Woche gemacht wurde. Für Karla Zierold von „Students For Future“ ist das Programm ein Riesenerfolg. „So sollte eine Universität eigentlich immer sein.“

Verkehrsteilnehmer brauchten Geduld

Verkehrsteilnehmer mussten im Laufe des Tages immer wieder mit Einschränkungen rechnen. Wegen der Demonstration und zahlreicher Zubringerdemos kam es in der Stadt bereits ab Mittag zu Staus und Behinderungen. Auch Straßenbahnen fuhren nur noch mit Verzögerungen.

Juristischer Streit um Wochenend-Demonstration

„ Fridays for Future“ kündigte an, juristisch gegen Einschränkungen des Versammlungsrechts am Wochenende in der Lausitz vorzugehen. „Das ist eine massive Erschütterung für uns“, teilte Sophia Salzberger mit. Mehrere Gerichte hatten zuvor Proteste von „Ende Gelände“ in unmittelbarer Nähe der Tagebaue untersagt. Die Bewegung will jedoch im Eilverfahren ihr Versammlungsrecht beim Verwaltungsgericht in Leipzig durchsetzen.

Zahlreiche „For-Future“- und Umweltorganisationen anwesend

Zahlreiche „For-Future“-Bewegungen waren am Protest beteiligt. Darunter die „Scientists For Future“, „Artists For Future“ und „Omas For Future“. Zudem waren Umweltverbände vor Ort, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz, Greenpeace oder der Naturschutzbund Deutschland.

Von Bastian Schröder, Max Hempel, Johannes Angermann und Christian Neffe