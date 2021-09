Leipzig

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat für Freitag erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. Zwei Tage vor der Bundestagswahl soll es allein in Deutschland an mehr als 400 Orten Kundgebungen und Demonstrationen geben. Auch für Leipzig wurden Proteste mit mehreren tausend Menschen angemeldet. Zentraler Treffpunkt war die Goethestraße, wo ersten Schätzungen zufolge schon bei der Auftaktkundgebung gegen 14 Uhr rund 4000 Menschen unter dem Motto „UpRootTheSystem“ – übersetzt „Entwurzelt das System“ – zusammen kamen.

15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung Richtung Innenstadtring. Bereits kurz danach war dieser vor dem Hauptbahnhof für den Verkehr nicht mehr passierbar. Die Demonstration zieht aktuell über den Ring Richtung Simsonplatz, wo eine Zwischenkundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht stattfinden soll.

Zur Galerie Tausende Menschen haben am Freitag in Leipzig für mehr Klimaschutz demonstriert.

“Wir haben keinen Planet B”, sagte bei der Auftaktkundgebung Regina Bergad. Die 71-Jährige ist neunfache Großmutter und bei den “Omas for Future” engagiert. Die Leipziger Regionalgruppe der Organisation leitet Thomas Gärtner. “Wir müssen den Druck auf die Politik aufrecht erhalten”, sagt er, “es ist ja noch nichts passiert. Die Politik muss merken, dass wir nicht nachlassen.”

“Wir haben keinen Planet B”, sagt Regina Bergad (li.) während der Auftaktkundgebung in der Goethestraße. Quelle: Björn Meine

Im Vorfeld der Großdemonstration mit 5000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern starteten am frühen Nachmittag aus vier Himmelsrichtungen der Stadt sogenannte Zubringerdemos. So versammelten sich auf Initiative von Amnesty International am Karl-Heine-Platz in Plagwitz etwa 50 bis 60 Radfahrerinnen und Radfahrer, um auf das Thema Wirbelstürme als Folge des Klimawandels aufmerksam zu machen. Sie erreichten gegen 14 Uhr die zentrale Demonstration in der Goethestraße.

Zubringer aus allen Himmelsrichtungen

Am Haus der Demokratie im Süden der Stadt machten sich etwa 80 Demonstrierende unter Regie des BUND Leipzig ebenfalls mit ihren Rädern auf den Weg Richtung Innenstadt. Ihr zentrales Thema lautete „Dürre“. Sandra Haufe vom Arbeitskreis Stadtentwicklung und Verkehr beim BUND hatte den Demozug eröffnet. Vom Waldsterben durch Trockenheit in Deutschland, über die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz, bis hin zu den Waldbränden in den USA und Wüstenbildung in Teilen Spaniens und Frankreichs – Haufe benannte die aktuell sichtbaren Anzeichen des Klimawandels. “Wir brauchen radikalen Klimaschutz – jetzt”, sagte sie. Martin Rebmann, Vize-Vorsitzender des BUND Leipzig, fügte hinzu: „Die Bundestagswahl ist eine Klimawahl.” Der 32-Jährige war mit einem komplett solarbetriebenen Radhänger dabei, der eine kleine Musikanlage mit Strom versorgt.

“Die Bundestagswahl ist eine Klimawahl”, sagt Martin Rebmann (32), Vize-Vorsitzender des BUND Leipzig. Quelle: Björn Meine

Schätzungsweise 50 Demo-Teilnehmende hatten sich aus dem Norden der Messestadt zu Fuß durch die Richterstraße, über östlichen Nordplatz und die Eutritzscher Straße auf den Weg Richtung Innenstadt gemacht. Am Nordplatz meldete sich unter anderem eine Schülerin des Leibniz-Gymnasiums zu Wort. „Wir wollen heute streiken, nicht schwänzen“, sagte sie. Den Grund für ihr Engagement lieferte sie zwei Tage vor der Bundestagswahl gleich dazu: „Keine der Parteien hat einen Plan, mit dem wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen.“

Neben Leipzig sind unter anderem in Berlin viele Menschen auf der Straße. In der Hauptstadt wurden nach Angaben der Polizei 20.000 Menschen für eine Demonstration im Regierungsviertel angemeldet. Erwartet wurde auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Von Anton Zirk