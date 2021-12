Globus-Döner verschenkt Heiligabend wieder 1000 Döner an Bedürftige

Leipzig

Alle Jahre wieder... Auch 2021 beschert Globus-Döner in Leipzig an Heiligabend bedürftigen Leipzigerinnen und Leipzigern eine Geste, die für Zwischenmenschlichkeit steht.

„Wir wollen unseren Kunden etwas zurückgeben, vor allem aber denen eine Freude bereiten, die an Weihnachten vielleicht niemanden haben, zu dem sie gehen oder schlicht einen Funken Hoffnung gebrauchen können“, sagt Keywan Ebrahimi, Geschäftsführer der Globus System Gastronomie GmbH aus Leipzig. Am Nachmittag des 24. Dezember wiederholte das Team der Filiale in der Riebeckstraße eine Aktion, die es so auch schon die Jahre zuvor gab: 1000 Döner wurden kostenlos an Bedürftige ausgeteilt, die sich dafür vorher anmelden oder sich die Mahlzeit in der Filiale abholen konnten. „Wir haben tagsüber einige Lieferungen ausgefahren. Etwa ans Bärenherz und an den Tabaluga-Verein“, berichtete Ebrahimi, der zusammen mit Lutz Weidner im Döner-Taxi unterwegs war.

Auslieferung an Einrichtungen folgte Ausgabe in Filiale

Zum ersten Mal wurde die Aktion von Reddy Küchen Taucha und Küchen Weidner Taucha unterstützt. Man kenne sich schon lange, so Felix Weidner, Geschäftsführer von Reddy Küchen. So sei die Idee entstanden, dass man die Fladenbrote auch an Bedürftige ausfahren könne.

Ab 16 Uhr bildeten sich an der Filiale in der Riebeckstraße 20 dann wieder Menschentrauben. Die Weihnachtsessenausgabe ging dann ganz unkompliziert. Einen Nachweis musste niemand vorlegen. „Wir setzen darauf, dass unsere Kunden Fairness walten lassen, damit die Aktion die Richtigen erreicht“, so Keywan Ebrahimi, der – wie Lutz Weidner auch – dann auch nach Hause zu ihren Familien fuhren. Das Team hielt in der Filiale die Stellung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so kam es dann auch. Am Abend holten sich viele einen der Gratis-Döner ab. Für die, die sich angemeldet hatten, war das – neben der Mahlzeit – vor allem die Geste, die die Aktion so besonders machte.

Von lvz