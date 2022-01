Leipzig

Der Globus-Markt im Markkleeberger Ortsteil Wachau ist eine beliebte Einkaufsadresse – auch für Leipziger aus den benachbarten Stadtteilen. Sie haben dafür häufig einen kostenlosen Shuttlebus genutzt, den der Markt eingerichtet hatte. Doch das beliebte Fahrzeug fährt nicht mehr. Viele Kunden sind verunsichert.

Globus bezahlt den Bus nicht mehr

„Diese Möglichkeit wurde von Alleinstehenden, Behinderten und alten Menschen gern angenommen“, mailte Helga Zinke aus Stötteritz an die LVZ. „Der Bus war immer voll, fuhr mittwochs von Stötteritz und Holzhausen zum Schwarzen Ross in Liebertwolkwitz und von dort in die Höltystraße. Hier standen viele Menschen aus dem Block Lene-Voigt-Straße, die gern diese Möglichkeit nutzten, um zum Globus-Markt zu gelangen. Einen anderen Tag fuhr ein Bus von Markkleeberg. Die Einstellung ist ein tiefer Einschnitt für die Menschen, denn der nächste Markt ist erst in der Franzosenallee.“

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erklärten auf LVZ-Anfrage, dass sie den beliebten Bus gern weiter betrieben hätten. „Als Mobilitätsdienstleister waren wir bis Ende 2021 durch den Globus-Markt in Wachau beauftragt, kostenlose Fahrten für Globus-Kunden anzubieten“, sagt Sprecher Marc Backhaus von der stadteigenen L-Gruppe, zu der die LVB gehören. „Die Finanzierung wurde durch den Auftraggeber abgesichert, jedoch nicht fortgeführt.“

Die LVB betonen auch, dass ihre Kunden den Wachauer Gewerbepark mit ihrem Linienverkehr erreichen – dann allerdings kostenpflichtig. So steuern die Linien 106, 108, 141 und 172 den Gewerbestandort an. Sie halten allerdings nicht so dicht am Globus wie die eingesparten Busse. Die Folge: Globus-Kunden müssen eine ganze Strecke laufen, was gerade für Ältere beschwerlich ist, insbesondere wenn sie mit vollen Einkaufstaschen beladen sind.

Offenbar zu wenige Fahrgäste

Matthias Henke, Geschäftsleiter im Globus Wachau, verteidigt die Änderung. „Eine eingehende Prüfung und Zählung des Personenaufkommens in den einzelnen Linien über einen längeren Zeitraum hat leider zum Ergebnis geführt, dass zwei Linien weder ökonomisch noch ökologisch tragbar waren“, sagt er.

Die Handelskette beabsichtige aktuell nicht, neue Zubringer-Busse zu ordern. „Generell möchten wir nicht ausschließen, dass es in Zukunft erneut ein Busshuttle geben könnte“, so der Geschäftsführer. „Allerdings können wir zur Zeit nicht sagen, ob und wann es dazu kommen könnte.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er empfiehlt den Betroffenen, auf die kostenpflichtigen LVB-Angebote umzusteigen, insbesondere auf die Linien 107 und 108. „Leider ist hier die Taktung gering“, räumt er ein. „Gegebenenfalls könnten hier vermehrte Kundenanfragen an die LVB zu einem verbesserten Angebot führen.“

Von Andreas Tappert