Leipzig

Anne Hippold sagt’s spontan: „So entspannt und so happy war ich schon lange nicht mehr.“ Nach rund 20 Jahren hat sich am Wochenende der Chor des einstigen Carl-Goerdeler-Gymnasiums in Leipzig erstmals zu einem Sing-Wochenende getroffen. Die Personalerin (37) reiste extra aus Heilbronn an. Für sie war der Cho...