Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Pfaffendorfer Straße zwischen Humboldtstraße und Tröndlinring: Leipzigs nervigste Baustelle wird noch etwas nerviger: Vom 30. August bis 31. Oktober wird auch noch die Pfaffendorfer Straße wegen Gleisarbeiten voll gesperrt. Gleichzeitig wird eine Umleitung aus Richtung Gohlis in Richtung B 87 Weißenfels/B 181 Richtung Merseburg eingerichtet. Sie führt über Emil-Fuchs-Straße, Zöllnerweg, Leutzscher Allee und Am Sportforum. Eine Umleitung Richtung Süden verläuft über Nordplatz, Roscher-, Berliner, Rackwitzer Straße, Am Gothischen Bad, Brandenburger Straße, Listplatz und Ludwig-Erhard-Straße sowie weiter folgend der B 2 Richtung Gera/ Chemnitz.

Tröndlinring zwischen Gerber- und Pfaffendorfer Straße: Vom 30. August bis 31. Oktober gibt es eine Vollsperrung für Auto- und Lasterfahrer. Dort führt eine Umleitung vom Hauptbahnhof in Richtung West (B 87) über Gerber-, Parthen-, Ufer-, Emil-Fuchs-Straße, Zöllnerweg, Leutzscher Allee und Am Sportforum. Eine Umleitung aus Richtung Maximilianallee in Richtung West (zur B 87) verläuft über Berliner und Parthenstraße; eine Umleitung aus Richtung Gerberstraße über Willy-Brandt-Platz, Georgiring, Augustusplatz, Roßplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz, Martin-Luther-Ring, Karl-Tauchnitz-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Waldplatz. Darüber hinaus ist die Bussestraße wegen Straßenbauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt.

Listplatz, Rosa-Luxemburg-Straße, Eisenbahnstraße: Ab dem 22. August ist die Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/B2 am Friedrich-List-Platz wieder frei für den Kfz-Verkehr. Dafür wird ab dem selben Tag die Eisenbahnstraße zwischen Rosa-Luxemburg- und Jonasstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Umleitung stadtauswärts über Ludwig-Erhardt-Straße, Ranftsche Gasse, Kohlgarten- und Konstantin- zur Eisenbahnstraße. Stadteinwärts über Neustädter, Rosa-Luxemburg- und Mecklenburger Straße. Am 13. September soll die Teilsperrung der Eisenbahnstraße aufgehoben werden.

Torgauer Straße/Portitzer Allee: Am 27. August ist die Portitzer Allee in Höhe der Torgauer Straße voll gesperrt.

Seelenbinderstraße zwischen Georg-Schumann- und Kirschbergstraße: Die Trasse ist am 27. August komplett dicht.

Berliner Straße/ Kurt-Schumacher-Straße: Mit weniger Platz müssen Autofahrer vom 26. bis zum 28. August zwischen 22 und 5 Uhr auskommen.

Essener Straße (Bahnübergang): Einschränkungen vom 29. August bis 25. September – die Autos können aber an den Baustellen vorbei rollen.

Gustav-Esche-Straße: Halbseitige Sperrung vom 24. August bis 18. September.

Hallesche Straße in Höhe Elsteraue: Vom 24. August bis 4. September ist stadtauswärts kein Abbiegen von der Halleschen Straße in die Elsteraue möglich. Der stadteinwärtige Verkehr wird in die stadtauswärtige Linksabbiegerspur zur Elsteraue verschwenkt. Zeitgleich wird die Hallesche Straße halbseitig gesperrt. Dort wird eine Wechsel-Ampel installiert.

Leinestraße zwischen Newtonstraße und Bei der Krähenhütte: Einschränkungen vom 24. bis 31. August. Der Verkehr kann aber rollen.

