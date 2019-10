Leipzig

Gold für die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB): Beim diesjährigen Service-Ranking der Tageszeitung „Die Welt“ konnte das ÖPNV-Unternehmen gleich zwei Auszeichnungen für sich reklamieren. Zum einen wurden die LVB bereits zum siebenten Mal mit der Höchstplatzierung in der Kategorie ÖPNV prämiert. Zum anderen landete der Betrieb im Gesamtranking sämtlicher erfassten Unternehmen auf Platz 273 von mehr als 3500 – und damit im „Gold“-Bereich.

„Mit Blick auf die alltäglichen verkehrlichen Herausforderungen und die unvermeidbaren Fahrtausfälle durch nicht besetzte Fahrerstellen konnten wir in den letzten Monaten nicht alles auf die Straße bringen, was unsere Kunden zu Recht erwarten“, räumte LVB-Sprecher Ulf Middelberg ein. „Gleichzeitig zeigen stetig steigende Stammkundenzahlen, wie attraktiv das LVB-Angebot ist. Diese Auszeichnung ist Bestätigung sowie Ansporn noch besser zu werden.“

In die Umfrage waren bundesweit insgesamt 3530 Unternehmen aus 353 Branchen eingeflossen. Pro Unternehmen wurden dabei zwischen 500 und 1000 Kundenstimmen eingeholt. Die Gesamt-Zufriedenheit spiegelt sich in einer Prozentangabe wieder – die LVB erreichten in diesem Jahr 65,5 Prozent. Im Gesamtranking werden die Plätze 1 bis 300 mit Gold, 301 bis 600 mit Silber und 601 bis 900 mit Bronze ausgezeichnet.

Von Christian Neffe