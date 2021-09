Leipzig

Diesmal sind Roter Teppich, After-Show-Party und 500 geladene Gäste wieder fest eingeplant: Trotz der Corona-Pandemie wird am Freitag in der Leipziger Kongresshalle die 27. „Goldene Henne“ vor Publikum verliehen. Die Show wird unter strikten Hygieneauflagen produziert und ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen.

Dabei ist die Kongresshalle am Zoo erstmals Austragungsort, zuvor fand die Verleihung auf der Neuen Messe Leipzig, in Berlin im Velodrom, im Stage Theater am Potsdamer Platz und im Friedrichstadtpalast statt.

Ehrenpreis für Wolfgang Stumph

Moderiert wird die Preisverleihung bereits zum siebten Mal von Kai Pflaume. Der Ex-Leipziger hat selbst zweimal eine „Goldene Henne“ gewonnen, 1997 in der Kategorie Fernsehen und 2011 den Publikumspreis Moderation. Über die Mehrzahl der Preisträger durfte wie gewohnt das Publikum entscheiden: Es konnte seine Favoriten in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport, Aufsteiger des Jahres sowie Onlinestars wählen.

Von einer Jury vergeben werden dagegen die Trophäen fürs Lebenswerk und in der Kategorie Charity, sowie mehrere Ehrenpreise. Bereits bekannt ist, dass Schauspieler Wolfgang Stumph (75) den Ehrenpreis für sein Lebenswerk und damit seine sechste „Henne“ gewinnt.

Zahlreiche Promis werden erwartet

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgen die Live-Künstler Ray Dalton, Nathan Evans, Silly, Jeanette Biedermann, Die Prinzen, Alice Merton, Max Giesinger, Cassandra Steen, Wincent Weiss und Leony.

Auf der Gästeliste stehen zahlreiche Prominente, unter anderem können sich Autogrammjäger freuen auf Marijam Agischewa, Arzu Bazman, Jeanette Biedermann, Lucy Diakovska, Claudius Dreilich, Kim Fisher, Ute Freudenberg, Max Giesinger, Dieter Hallervorden, Michael Bully Herbig, Stefanie Hertel, Johannes B. Kerner, Wolfgang Lippert, Andrea Kathrin Loewig, Henry Maske, Dirk Michaelis, Ina Paule Klink, Andreas Schmidt-Schaller, Olaf Schubert, Simone Thomalla, Jessica Wahls, Florian Wellbrock und Joko Winterscheidt.

Helga Hahnemann steht im August 1991 mit Karsten Speck und für die Fernsehsendung „Ein Kessel Buntes“ auf der Bühne. Im November 1991 verstarb die Berliner Entertainerin. Quelle: Klaus Franke, dpa

Preis erinnert an Helga Hahnemann

Die „Goldene Henne“ ist Deutschlands größter Publikumspreis. Sie wird seit 1995 jährlich in Erinnerung an die 1991 verstorbene Berliner Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann vergeben. Die meisten „Hennen“ – acht Stück – hat Helene Fischer abgeräumt.

Corona-bedingt fand die Verleihung 2020 ohne Live-Publikum und nur in einem ganz kleinen Kreis in der Media City statt. In diesem Jahr sollen Preisträger, Live-Acts und feiernde Gäste sich wieder zu einem glanzvollen Abend im Saal treffen.

Von Kerstin Decker