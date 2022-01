„Goldener Grill“ geht nach Gera, Platz drei nach Leipzig

Leipzig

Es war ja wieder nur eine Home-Edition – aber auch die war ein Genuss. Zum zweiten Mal nach 2021 hat die Ur-Krostitzer-Brauerei ihr traditionelles Wintergrillen wegen der Pandemie vom Leipziger Markt in heimische Grillzonen verlegt. Klar, das Event lebte zehn Jahre lang vom Brutzeln Aug’ in Aug’, Team gegen Team. „Doch die Home-Edition ist mehr als nur eine Notlösung. Das hat die Resonanz auf das 12. Wintergrillen gezeigt“, frohlockte es aus der Brauerei-Zentrale, nachdem der Samstag-Spaß vorbei war.

Ansteckend fröhliche Mini-Partys

Dieser Spaß ist in Zeiten von Corona-Abständen und Versammlungsauflagen weniger ein kulinarischer als vielmehr ein karnevalistischer. Kostproben, die sich Jury-Mitglieder auf ihren Zungen zergehen lassen, gibt’s halt nicht. Dafür jede Menge optischer Eindrücke per Fotos oder Videos. Die ansteckend fröhlichen Mini-Partys in Kostümen haben die Juroren um Brauereichef Wolfgang Welter in diesem Jahr in vollen Zügen an ihren PCs genossen. Das Niveau der rund 1500 (!) Einsendungen habe sich jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr „deutlich erhöht“, hieß es bei den urigen Krostitzern. Auch der geografische Radius sei gewachsen: Gegrillt wurde vor allem in Leipzig und Umgebung, aber auch in Dresden, Halle, Zwickau, Berlin, im Spreewald, in Grimma, Wurzen, Otterwisch, Limbach-Oberfrohna, Elsteraue, Freiberg, Jessen, Ilmtal. Also nahezu im gesamten deutschen Osten.

Platz drei geht nach Leipzig – an die Rocker vom Team 61 mit „Guns’n’Roster meets Rumpstein@Rock“. Quelle: Ur-Krostitzer

Das Rennen in der Challenge „Beste Grill-Performance“ machte Team 30 aus Gera. Es orientierte sich bei der Verarbeitung von Bratwürsten und Steaks an einem beliebten TV-Krimi. Mit ihrer Tatort-Szene „Polizeiruf Eins Eins Senf“ holten die Geraer den „Goldenen Grill“ souverän nach Thüringen. Passend die Story: Die auf Roster spezialisierten Ermittler hatten sich mit dem Fall einer totgegrillten Wurst zu befassen. Neben der Trophäe gab’s noch Gutscheine für die Teilnahme am Masterseminar der 1. Deutschen Grill- und BBQ-Schule Erfurt sowie zwei Magnumflaschen und zwölf Kästen feinherbes Ur-Krostitzer-Pilsner.

Ordentlich viel Gerstensaft

Dieselbe Flüssigprämie heimsten die Plätze zwei und drei ein: der Schwager-Trupp aus Langenbernsdorf für seine aufwändige Inszenierung der Geschichte von Jim Knopf und Lokomotivführer Lukas sowie die Leipziger Rocker vom Team 61 mit ihrem heißen Showact „Guns’n’Roster meets Rumpstein@Rock“. Einfach köstlich!

