Leipzig

Bis zu 25 Grad, Sonne und keine Niederschläge: „Wir bekommen am Wochenende noch einmal Grillwetter in Leipzig“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. Schon am Samstag bringe kräftiger Wind hohe Temperaturen aus den südlichen Breiten in den Raum Leipzig. Bei bis zu 23 Grad bleibe es trocken, die Sonne scheine mehrere Stunden.

Am Sonntag könnte es dann der Vorhersage nach sogar noch einmal einen Sommertag geben – aus meteorologischer Sicht gilt das ab 25 Grad. Die erreiche das Thermometer vermutlich, so Hain. Am Sonntag soll es auch nicht mehr so windig sein. „Für Mitte Oktober ist das recht angenehmes Wetter“, sagte Hain.

Zur Galerie Die goldene Jahreszeit meint es gut mit den Leipzigern. Mit milden Temperaturen begeht die Messestadt in den kalendarischen Herbstanfang.

Die kommende Woche beginnt laut Wetterdienst entspannt, Montag und Dienstag seien immerhin zwischen 22 und 24 Grad möglich. Ab Mittwoch wird es laut Prognose kälter, auch Regen ist dann möglich. Außerdem sinke das Thermometer in den Nächten deutlich unter zehn Grad, prognostiziert Hain.

Von jhz