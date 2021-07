Leipzig

Als der Name Gondwanaland vor 20 Jahren erstmals fiel, wurde noch mit der Deutschen Mark bezahlt und Bundeskanzler war Gerhard Schröder. Damals soll Leipzigs damaliger OBM Wolfgang Tiefensee (SPD) kurz unflätig geworden sein: „Junghold – Sie spinnen“, sagte der Ratshauschef dem Zoodirektor, als der von seiner Vision einer großen Tropenhalle berichtete. Inzwischen muss auch Tiefensee eingestehen: Das Gondwanaland ist eine Erfolgsgeschichte geworden, ein Stück Regenwald hat sich in Leipzigs Innenstadt etabliert.

An diesem Donnerstag feiert die Tropenerlebniswelt ihren zehnten Geburtstag – am 1. Juli 2011 wurde das 16 500 Quadratmeter große Gebäude eröffnet. Seitdem hat sich die Anzahl der Tierarten fast verdoppelt: Rund 170 Spezies leben in der Idylle, flankiert von 24 000 tropischen Pflanzen. „Ich muss gestehen, dass die Halle in mir immer noch ein Glücksempfinden hervorruft“, sagt Zoodirektor Junghold heute.

Knochenfund, Stahlpreise: Der Bau läuft nicht reibungslos

Der Euphorie gingen allerdings einige Sorgenfalten voraus: Denn nicht alles lief rund – schon beim Bau angefangen. Ein Rückblick: Im Frühjahr des Jahres 2000 hatte der Direktor angekündigt, den Zoo bis 2015 in einen modernen Naturerlebnispark umwandeln zu wollen – auch die gläserne Tropenhalle Gondwanaland fand Erwähnung. Im April 2006 stellte Junghold das Projekt schließlich offiziell vor, der Stadtrat erteilte nach zähem Ringen sein Plazet.

Nur wenige Monate nach dem ersten Spatenstich im November 2007 drohte ein Fund das Vorhaben allerdings auszubremsen: So tauchten plötzlich Knochen aus der Zeit der Völkerschlacht auf, es folgten Ausgrabungen inklusive Verzögerungen. Dann stieg auf den Weltmärkten auch noch der Stahlpreis – der Zoochef musste einräumen, mehr Geld zu benötigen.

Opossum Heidi bringt dem Zoo mediale Aufmerksamkeit

Mit Unterstützung von Stadt und Freistaat gelang es schließlich, das Gondwanaland bis zur Eröffnung am 1. Juli 2011 fertigzustellen. Zu internationaler Bekanntheit schaffte es aber zunächst ein kleiner Stargast: Das schielende Opossum Heidi. Mit seinem süßen Blick konnte es damals bis zu 300 000 Facebook-Freunde gewinnen, es war sogar Orakel für die damalige Oscar-Verleihung. Per Fernsehübertragung schaffte es Heidi, das Herz vieler US-Amerikaner zu erobern. Der Hype fand aber ein jähes Ende: Am 28. September des Eröffnungsjahres verstarb die Beutelratte an Altersschwäche.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gondwanaland erzielte dennoch einen Durchbruch: Im Jahr 2013 gewann es den Location Award – das größte Bauprojekt der Zoogeschichte schaffte es vor die FC-Bayern-Erlebniswelt und das Klimahaus in Bremerhaven. „Ich habe es keinen Tag bereut, dass wir das Projekt angefangen und in Betrieb genommen haben“, sagt Zoodirektor Junghold anlässlich des Jubiläums. In Zukunft plant der Zoo neue Tierzuchten: So sollen die drei Komodowarane Nachwuchs bekommen, mit der Sunda-Gaviale soll sich auch eine große Krokodilart vermehren.

Aus Sicht des Zoodirektors ist der Plan jedenfalls aufgegangen: Besucherinnen und Besucher kommen aus ganz Deutschland – und auch im Winter gibt es Sommerwetter mitten in Leipzig.

Von Florian Reinke