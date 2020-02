LVB jetzt auch bei Google Maps – Test zeigt Probleme auf

Leipzig

Noch im September 2019 leuchtete bei Google Maps das rote Warndreieck auf, wenn man nach einer Straßenbahnverbindung in Leipzig suchte. Route nicht gefunden, hieß es dann. Mit Hilfe des US-amerikanischen Datenriesen erreichte man sein Ziel mit Straßenbahn, Bus und Co in Leipzig bisher nicht. Bis jetzt. Seit einigen Wochen ist das rote Dreieck verschwunden. Stattdessen zeigt Maps die Fahrplandaten der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) an. Aber ist Google Maps im öffentlichen Nahverkehr ein zuverlässiger Begleiter?

Kurzfristige Änderungen zeigt Google Maps nicht an

Auf der Anzeigetafel am Hauptbahnhof ist die Abfahrt der Linie 11 in vier Minuten angezeigt. Das sagt auch Google Maps. Im gesamten Mitteldeutschen Verkehrsbund (MDV) können neuerdings alle ÖPNV-Verbindungen über den Online-Kartendienst abgerufen werden. Laut MDV wurden so in den ersten Wochen bereits 1,5 Millionen Verbindungen abgefragt.

Am Hauptbahnhof ist die Linie 1 Richtung Mockau inzwischen vor die 11 gerückt – diese hat sich offenbar um einige Minuten verspätet. Google Maps zeigt diese kurzfristige Fahrplanänderung nicht an. Laut dem Verkehrsassistenten soll die Linie 11 schon in zwei Minuten kommen. Doch die Anzeigetafel an der Haltestelle zeigt mittlerweile sechs Minuten an. Diese Ungenauigkeit entsteht, weil Google Maps keine Live-Daten überträgt. Unvorhergesehene Fahrplanänderungen können nicht erfasst werden. Lediglich die regulären Verbindungen werden hier angezeigt. Fällt eine Bahn aus, weil es auf der Strecke zu einem Unfall kam oder Baustellen eine Umleitung erfordern, erfährt der Maps-User davon nichts. „Fahrplanauskünfte in Echtzeit liefert Google Maps nicht“, bestätigt auch Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Auf Wunsch der Fahrgäste

In Städten wie Berlin, Prag, Wien und Barcelona können sich Reisende schon längst via Google Maps im Nahverkehrsnetz der Stadt zurechtfinden. Besonders internationale Touristen greifen eher auf den weltbekannten Anbieter Google zurück, als sich die App des lokalen ÖPNV-Anbieters herunterzuladen. Doch auch viele Kunden aus Leipzig haben nach MDV-Angaben häufig nach Fahrplandaten bei Google Maps gefragt. „Mit der Veröffentlichung der Daten auf Google Maps entspricht der MDV dem oft formulierten Wunsch der Fahrgäste nach einer plattformunabhängigen ÖPNV-Information“, sagt MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann. Doch die Übergabe der Daten an Google wirft auch Fragen auf. Zunächst standen die LVB der Datenbereitstellung durchaus kritisch gegenüber. Vor allem, weil Verantwortlichkeiten nicht geklärt waren und es immer noch nicht sind. „Die Kernfrage, wer verantwortlich ist, wenn Daten falsch angezeigt werden, bleibt weiterhin bestehen. Google sieht diese Verantwortung nicht“, so Marc Backhaus.

Mobilität in Mitteldeutschland

Im großen MDV-Netz tut sich einiges. Der MDV hat die neue Mobilitätsplattform „Reachie“ in Leben gerufen. Hier können Fahrgäste die schnellstmöglichen Routen mit verschiedenen Verkehrsmitteln in Erfahrung bringen und gleichzeitig ihren CO2-Ausstoß berechnen. „Mit dem neuen Service „Reachie“ unterstützt der MDV insbesondere Pendler darin, ihren Weg zur Arbeit effizient zu planen und Alternativen zum Auto zu finden“, so MDV-Geschäftsführer Lehmann.

LVB empfiehlt eigene Systeme

Wie sehr Fahrgäste auf diese neuen Angebote zurückgreifen werden, bleibt abzuwarten. Google Maps bietet sicherlich Vorteile und wird wohl zukünftig von vielen Usern zur Routenplanung im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. Der große Nachteil ist allerdings, dass kurzfristige Fahrplanänderungen nicht angezeigt werden. Dabei sind diese für die Planung im Alltag besonders wichtig. Wer dringend zu einem wichtigen Termin muss, wird lieber über kurzfristige Änderungen informiert sein wollen. In diesem Sinne äußert sich auch LVB-Sprecher Backhaus: „Ich empfehle weiterhin die Verbindungsauskunft auf L.de oder die Apps Leipzig Mobil und Easy.Go für aktuelle Fahrplanauskünfte zu nutzen“. Sicherlich werden das auch weiterhin viele tun, denn ein allzu zuverlässiger Begleiter ist Google Maps nicht.

Von Lilly Günthner