Leipzig

Viele Jahre lang hing an der holzgetäfelten Wand in der historischen Gaststube der Leipziger Gosenschenke eine kleine Gedenktafel mit einem Zeitungsartikel. Sie erinnerte an an den wohl bekanntesten Stammgast des Traditionslokals – an Wladimir Putin. Damit ist jetzt Schluss. Inhaber Jens Gröger hat die Gedächtnis-Ecke am Donnerstagmorgen entfernt.

„Wir wollen hier nicht mehr an Putin erinnern“, betont der Gosewirt. Schon in den vergangenen Tagen, als sich die Situation in der Ukraine immer weiter zuspitzte, habe er den Plan gefasst, den Verweis auf Putins Lieblingsplatz abzuhängen. Nachdem Russland in der Nacht zu Donnerstag einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, will man sich in der Gosenschenke deutlich vom Kreml-Chef distanzieren.

Putin als KGB-Offizier in Leipzig

In den 1980er Jahren konnte noch niemand ahnen, dass der unscheinbare Mann, der meist in Begleitung russischer Offiziere an einem Tisch in der Ecke der historischen „Biedermeierstube“ saß, einmal Russlands Präsident werden würde. Putin war damals beim KGB und wurde von 1985 bis 1990 als Auslandsaufklärer in die DDR geschickt. In dieser Zeit lernte er auch fließend Deutsch sprechen. Hauptsächlich war er in Dresden tätig, doch auch nach Leipzig verschlug es ihn hin und wieder.

An diesem Tisch hat Wladimir Putin bei seinen Besuchen in der Gosenschenke wohl gesessen. Bisher hat eine Gedenk-Tafel daran erinnert. Quelle: Wolfgang Sens

Anlaufstelle bei diesen Besuchen war neben der sowjetische Handelsmission, die in der Springerstraße 7 beherbergt war, auch die Gosenschenke in Gohlis. „Er aß am liebsten ,Cajaris Liebling’, ein Schweinesteak mit heißer Leberwurst und Bratkartoffeln“, erzählt Jens Gröger, der seit 2012 Gosewirt ist. Auch die eine oder andere Gose hat Putin wohl auf seinem Stammplatz in einer gemütlichen Ecke auf einem Podest im hinteren Teil der Gaststube getrunken.

Viele Gästen wollten Fotos an „Putins Tisch“ machen

Als die Süddeutsche Zeitung im Jahr 2014 einen Artikel über Putins Leipziger Lieblingslokal veröffentlichte, fragten viele Gäste nach dem Stammplatz des heutigen Kreml-Chefs. Auch russische Zeitungen berichteten über Putins Besuche in der Leipziger Gaststätte. Besonders Touristen, die das traditionsreiche Lokal ohnehin häufig ansteuern, um die lokale Brauspezialität Gose zu probieren, waren interessiert.

„Viele Gäste fragen nach dem Tisch, an dem Putin gesessen hat, und wollen dort Fotos machen“, berichtet Jens Gröger. Mit der kleinen Erinnerungstafel konnten sie etwas über den berühmten Stammgast lesen. „Das kam immer gut bei den Leuten an“, erinnert sich der Inhaber. Ein Foto, das Putin in der Gosenschenke zeigt, ist allerdings nicht vorhanden.

Nur wenige hundert Meter von der Gosenschenke entfernt liegt das Generalkonsulat der Russischen Föderation. „Zu unseren Gästen zählen auch viele Russen“, sagt Jens Gröger. Diese seien natürlich weiterhin willkommen. Nur an den russischen Präsidenten möchte die Goschenschenke nicht mehr erinnern. „Wir wissen nicht, was noch alles passiert. Nachdem er in die Ukraine einmarschiert ist, hat er nicht mehr das Recht bei uns zu hängen“, so Gröger.

Von Lilly Günthner