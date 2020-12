Leipzig

Die Kirchgemeinden in Stadt und Umland achten gegenwärtig sehr genau auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Dadurch kann es kurzfristig zu Absagen und Änderungen kommen. Informationen dazu stehen auf den jeweiligen Internetseiten der Gemeinden unter www.kirche-leipzig.de – auch die Hinweise zur Notwendigkeit einer Anmeldung. Wegen des Corona-Schutzes finden jeweils nur wenige Menschen Platz.

Evangelische Kirche

In Leipzig

Andreasgemeinde, Messehalle 14: Do. 15 Uhr mit Krippenspiel, Kerstin Kluge, Pf. Th. Piehler, 18 Uhr Weihnachten fürs Volk auf dem Freigelände, Pf. Th. Piehler, Fr. 20 Uhr mit Weihnachtsspiel für Erwachsene, Verena Heinze, Pf. Th. Piehler; Sa. 10.30 Uhr mit Weihnachtsliedersingen, Pf. Th. Piehler; So. 10.30 Uhr Lobpreis-gottesdienst, Pf. i. R. Bergmann; Anmeldung unter www.andreaskirche.church-events.de

Bethlehemgemeinde: (H) Do. 14.30 bis 17 Uhr begehbares Krippenspiel im Pfarrgarten, für Familien geeignet, Gemeindepädagoge Köckert, 18 Uhr Musikalische Christvesper, Pfarrerin Dohrn, Voranmeldung auf www.kirche-leipzig-sued.de; Sa. 10 Uhr (A, x) Pf. i. E. Schröder

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Michaeliskirche: Do. 13.30 Uhr und 15 Uhr Christvesper, Sarah Badstübner, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Deeg, 19-13 Uhr offene Kirche, Anmeldung unter: www.michaelisfriedens.de/platzreservierung; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Dr. Günther; Sa. 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Vikarin Quenstedt, Pf. Dr. Günther; So. 10 Uhr mit Liedern und Geschichten, Pfarrerin Deeg

Nikolaikirche: (H) Do. 14.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Haaks, 17 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Stief, 22 Uhr Musikalische Christnacht, Sup. Feydt, Anmeldung unter Tel. 0341 1245380 oder auf www.nikolaikirche.de; Fr. 10 Uhr (A, x) Festgottesdienst, Pf. Stief; Sa. 10 Uhr (A, x) Festgottesdienst, Sup. Feydt; So. 10 Uhr (x) Pf. Stief

Universitätskirche St. Pauli: Do. Videogottesdienst mit Prof. Lütze auf www.unigottesdienst.org; Fr. Geistliches Konzert auf www.unigottesdienst.org, Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium unter Leitung von David Timm; Sa. Geistliches Konzert auf www.unigottesdienst.org, Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium unter Leitung von David Timm; So. Geistliches Konzert auf www.unigottesdienst.org, Kantate 3 aus dem Weihnachtsoratorium unter Leitung von David Timm

Peterskirche: Do. 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr halbstündige musikalische Christvespern, Pfarrerin Dohrn, Voranmeldung bis zum 22. Dezember unter www.kirche-leipzig-sued.de, 22 Uhr Christnacht mit Musik und geistlichem Wort, Pfarrerin Dohrn, 24 Uhr Musik und Besinnung zur Heiligen Nacht mit amici musicae; Fr. 10 Uhr Vikar Liebscher; So. 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst, Vikar Liebscher

Thomaskirche: (H) Do. 13.30 Uhr Christvesper, Prof. Schüle, 16 Uhr Christvesper mit Livestream, Pf. Hundertmark, Anmeldung über www.church-events.de, 18 Uhr Christvesper, Prof. Schüle, 21 Uhr Christvesper der JG, Pf. Hundertmark, Gemeindepädagoge Freitag, 22.30 Uhr Christnachtfeier, Orgelmusik und Texte zur Heiligen Nacht, Pfarrerin Michael; Fr. 9 Uhr und 10.30 Uhr Festgottesdienste mit Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium, Pf. Hundertmark, Anmeldung über www.church-events.de, 18 Uhr Abendgottesdienst, Pf. Hundertmark; Sa. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Festgottesdienste mit Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium, Pf. Dr. Amberg, Anmeldung über www.church-events.de, 18 Uhr Singgottesdienst, Pf. i. R. Wolff; So. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienste mit Kantate 3 aus dem Weihnachtsoratorium, Pfarrerin Michael

Anger-Crottendorf: (H) Do. 14 Uhr und 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper mit Kantorei, 22.30 Uhr Christnacht mit besinnlicher Musik; Fr. 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Pf. Vorwergk

Baalsdorf: Do. 15-18 Uhr offene Kirche; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Teichert

Böhlitz-Ehrenberg: Do. 15 Uhr, 15.45 Uhr, 16.30 Uhr und 17.15 Uhr „Wandelchristvespern“ im Gemeindesaal und Pfarrgarten, Pf. Enders, Anmeldung: www.kgboehlitzehrenberg.church-events.de; Sa. 10 Uhr (A, x) Pf. Enders, Anmeldung erbeten; So. 10 Uhr (x) Weihnachtsliedergottesdienst, Pf. Enders, Anmeldung erbeten

Connewitz: Do. 10 Uhr, 11 Uhr und 15 Uhr für Familien, Diakonin Weiß, Vikarin Gärtner, 16 Uhr Christvesper, Pfarrerin Alber, Vikarin Bornemann, 18 Uhr Christvesper, Vikar Herrmann, 23 Uhr Andacht zur Christnacht, Pfarrerin Alber, Alexander Pfeiffer (Trompete), Anmeldung unter www.kirche-leipzig-sued.de; Sa. 10.30 Uhr Pf. Reichl, Vikarin Gärtner; So. 17.30 Uhr Abendgebet, Vikarin Bornemann

Engelsdorf: (H) Do. 16-18 Uhr Offene Kirche; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. i.R. Ulbricht Eutritzsch: Do. 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Amberg; Fr. 18 Uhr (A, x) Pf. Dr. Amberg Göbschelwitz: Fr. 10 Uhr (A) Prädikant Erler

Gohlis, Friedenskirche: Do. 14-18.30 Uhr Wandelgottesdienst, Pf. Dr. Günther, Pfarrerin Deeg, Vikarin Quenstedt, Anmeldung unter: www.michaelisfriedens.de/platzreservierung, 22 Uhr Keiner bleibt allein – PAX Christvesper

Gohlis, Versöhnungskirche: Sa. 10 Uhr Pf. Zieglschmid; So. 10 Uhr Pf. Zieglschmid

Großzschocher: Do. 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel im Pfarrgarten, 18 Uhr Christvesper; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst

Grünau, Pauluskirche: (H) Do. Christvesper als Audio mit Fotos auf www.gruenau.kirche-leipzig.de; Fr. 10 Uhr; Sa. 10 Uhr; So. 10 Uhr in St. Martin

Gundorf: Do. 15 Uhr und 16 Uhr Christvesper, Pf. i. R. Streibert, 17 Uhr und 18 Uhr Christvesper, Pfarrerin i. R. Krummacher, Anmeldung bis zum 21. Dezember unter Tel. 0341 4410574 oder per Mail: mail@kirchgemeinde-gundorf.de; Fr. 17 Uhr Vikar Herrmann

Hirschfeld: Do. 16-18 Uhr Offene Kirche

Hohenheida: Do. 15 Uhr Christvesper, Pfarrerin i. R. Kriewald, 16.30 Uhr Christvesper, Familie Koch

Holzhausen: Do. 15-18 Uhr offene Kirche; Online-Gottesdienste auf www.kirchgemeinde-holzhausen.de; So. 10-12 Uhr und 13-15 Uhr Rundweg durch die Weihnachtsgeschichte

Holzhausen, Kirche Zuckelhausen: Do. 15-18 Uhr offene Kirche; Fr. 11 Uhr Pf. Dr. Wedow; Sa. 10 Uhr Pf. Dr. Wedow; Online-Gottesdienste und Anmeldung auf www.kirchgemeinde-holzhausen.de

Kleinpösna: Do. 14.30 Uhr Christvesper; Sa. 9 Uhr

Kleinzschocher: Do. 14 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Ziera, 17 Uhr und 18.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Piontek, Anmeldung unter Tel. 0341 4243075 oder www.taborkirche.de; Fr. 10 Uhr; Sa. 9.30 Uhr Pf. Schneemann

Knauthain: Do. ab 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel im Pfarrgarten, 22 Uhr Feier der Christnacht, Pf. i.R. Albani, Anmeldung unter www.kirche-knauthain.de oder Tel. 0341 4283533; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst

Knautnaundorf: Do. 15.30 Uhr Christvesper vor der Kapelle

Lausen: 15.30 Uhr und 17.15 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christnachtfeier; Sa. 9 Uhr und 9.45 Uhr Andacht

Leutzsch: Do. 14.30 Uhr und 16 Uhr Musikalisches Krippenspiel, Kantorin Blanken, 17 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr Christvespern, Pfarrerin Schmidt (für alles Anmeldung nötig); Fr. 14.30 Uhr (A) Pf. i. R. Weidel; Sa. 10 Uhr Pfarrerin Schmidt; So. 17 Uhr (A) Pf. i. R. Knöchel

Liebertwolkwitz: Do. 15-18 Uhr offene Kirche mit „Krippenweg“; Fr. 10 Uhr Gottesdienst, Pf. i.R. Dr. Seidel; Sa. 11 Uhr Pf. Dr. Wedow; Online-Gottesdienste und Anmeldung auf www.kirche-liebertwolkwitz.de

Lindenau, Nathanaelkirche: Do. 15.30 Uhr und 17 Uhr Christvespern, Pf. Führer; Fr. 10 Uhr (A, x) Pf. Führer; Sa. (A, x) Pf. Führer; So (A) Pf. Führer, Anmeldung unter: www.nathanaelgemeinde.de/gdanmeldung

Lindenau, Philippuskirche: Do. 23.30 Uhr Geburtstagsfeier für Jesus; Pf. Haaks Lindenau-Plagwitz, Heilandskirche: Do. 16 Uhr, 16.45 Uhr und 17.30 Uhr Andacht mit Orgelmusik, mit Übertragung nach außen, Anmeldung auf www.kirche-lindenau-plagwitz.de, 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel auf Youtube: https://tinyurl.com/ydfn4hyf; Fr. 11 Uhr Pf. Staemmler-Michael

Lindenthal: Do. 14.30 Uhr, 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper in Stationen um und in der Kirche, Pfarrerin Führer, Start: Kantorat;,23 Uhr Christnacht, Pf. Dr. Hein, Anmeldung ab 18. Dezember unter: www.sophien-leipzig.de oder Tel. 0341 4611850; Sa. 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Pfarrerin i. E. Dreßler

Lößnig: Do. 14 Uhr für Familien, Diakonin Weiß, Vikarin Gärtner, 15 Uhr für Erwachsene, Pfarrerin Alber, Vikarin Bornemann, 18 Uhr Christvesper, Anmeldung unter www.kirche-leipzig-sued.de; Fr. 9.30 Uhr Vikar Herrmann

Lützschena, Hainkirche: (H) Do. 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper, Pf. i. R. Pappe, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Christvesper, Herr Jahn, Anmeldung ab 18. Dezember unter: www.sophien-leipzig.de oder Tel. 0341 4611850; Sa. 10 Uhr (FGD, A) „Mein schönstes Geschenk“, Pf. Dr. Hein

Lützschena, Schlosskirche: Do. 14.30-17 Uhr offene Kirche, individuelles Ablaufen des „Lützschenaer Krippenweg“, Stationen in Schlosspark und Kirche, Start: Pfarrhaus

Marienbrunn: Do. Liveübertragung auf www.kirche-leipzig-sued.de: 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Sirrenberg, Kantorin Hannonen, Lydia Geipel, 17 Uhr und 18 Uhr Musikalische Christvesper, Kantorin Hannonen, Prädikant Menz, Pf. Sirrenberg; Fr. 10 Uhr (A) Pf. Sirrenberg; So. 10 Uhr Vikar Koetzing

Miltitz: Do. 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22 Uhr Christnachtfeier; Fr. 10.30 Uhr Pf. Zemmrich

Mockau: Do. 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper (Kinderkrippenspiel), Pf. Taut, 17.30 Uhr, Vikar Quenstedt, 23 Uhr Christnacht (Lichtfeier), Pfarrerin Berger-Lober, Anmeldung unter: info@kirche-leipzig-nordost.de oder Tel. 0341 6014081; Sa. 10.30 Uhr Pfarrerin Berger-Lober

Möckern: Do. 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper, Prof. Ratzmann, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Christvesper, Herr Klingner, Anmeldung ab 18. Dezember unter: www.sophien-leipzig.de oder Tel. 0341 4611850; Fr. 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Pf. Dr. Hein; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Sup. i. R. Mügge

Mölkau: Do. 15-18 Uhr offene Kirche; Fr. 11 Uhr Festgottesdienst, Pf. Teichert

Neustadt: Do. 15 Uhr mit Krippenspiel, Pf. Stief, 17 Uhr mit Krippenspiel, Vikarin Linke, Junge Gemeinde; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Vikarin Linke

Paunsdorf: Do. 15-18 Uhr offene Kirche; So. 10.30 Uhr Lektor Kind

Portitz: Do. 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper, Prädikant Erler, 18 Uhr Christvesper mit Musik, Pf. N. Piehler

Probstheida: Do. 16 Uhr Christvesper, Pf. i. R. Schreier, 23 Uhr (A) Pf. i. R. Schreiber; Fr. 10 Uhr (A) Pf. i. R. Dr. Koch; Sa. 10 Uhr (A) Pf. Weber; So. 10 Uhr (A) Pf. i. R. Schreier

Rehbach: Do. 16.30 Uhr Christvesper vor der Kirche

Rückmarsdorf: Do. 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. i. R. Runne, 21 Uhr und 22 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Prädikant Dr. Märker Schleußig: Do. 14 Uhr bis 17.30 Uhr Hirtenweihnacht – Christvesper in Stationen um und in der Kirche, Anmeldung unter Tel. 0341 4804013; Sa. 11 Uhr Pfarrerin Langner-Stephan, Vikarin Beuchel

Schönefeld: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper (Kinderkrippenspiel) Dipl.-Theol. C. Gramm, 17.30 Uhr Christvesper (Junge Gemeinde) Dipl.-Theol. C. Gramm, 19 Uhr Musikalische Vesper, Anmeldung unter info@kirche-leipzig-nordost.de oder Tel. 0341 6014081; So. 10.30 Uhr Pf. Taut

Seegeritz: Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. N. Piehler

Sellerhausen: Do. 15-18 Uhr offene Kirche, 22.30 Uhr Christnacht mit Musik, Pf. Teichert; Sa. 10.30 Uhr mit Quempas-Singen, Pf. Teichert

Sommerfeld: Do. 16-18 Uhr Offene Kirche; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Ulbricht

Stötteritz: (H) Do. 10.30-0.30 Uhr offene Kirche mit Kurzandachten; So. 10 Uhr Pf. Keller

Thekla: Do. 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper im Pfarrgarten, Cleudnerstr. 24, Pfarrerin Berger-Lober, 17.30 Uhr Christvesper, Pfarrerin Berger-Lober, Anmeldung unter info@kirche-leipzig-nordost.de oder Tel. 0341 6014081; Sa. 10.30 Uhr Liedpredigt, Pf. Taut

Wahren: (H) Do. 14.30 Uhr, 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper in Stationen um und in der Kirche, Pf. Dr. Hein, Start: Pfarrhaus, Anmeldung unter: www.sophien-leipzig.de oder Tel. 0341 4611850; Sa. 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Prädikant Dr. Märker; So. 10 Uhr (x) Regionalgottesdienst, Pf. i. R. Th. Müller

Wiederitzsch: Do. 15 Uhr, 15.15 Uhr und 15.30 Uhr „Auf dem Weg zur Krippe“ – Stationen-Weg, Anmeldung im Pfarramt, Tel. 0341 5217004, 17 Uhr und 18 Uhr Kurz-Krippenspiel, 22 Uhr Feier der Christnacht, Pfarrerin Arndt; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Vikarin Beyer; So. 10.30 Uhr Weihnachtslieder im Pfarrgelände, Pfarrerin Arndt

Landeskirchliche Gemeinschaft, Comeniusstr. 28: Do. 16 Uhr Krippenspiel; So. 17 Uhr Pastor Steeger

Evangelisch-Reformierte Kirche, Tröndlinring 7: (H) Do. 15 Uhr (FGD) mit Videokrippenspiel, Pfarrerin Bucksch, 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pfarrerin Bucksch; Fr. 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch; Sa. 10 Uhr Lektor Borst

Evangelisch-methodistische Bethesdakirche: (H) Do. 16 Uhr Christvesper; Fr. 10 Uhr Musikalische Weihnachtsandacht; So. 10 Uhr Pastorin Eibisch

Evangelisch-methodistische Kreuzkirche: (H) Do. 16 Uhr Christvesper, Pastorin Bonitz; Fr. 9.30 Uhr (x) Pastor Fröhlich; So. 9.30 Uhr (x) Pastorin Bonitz

Leipzig English-Church (Anglican), Andreasgemeindehaus, Scharnhorststr. 29: Do. 14 Uhr (FGD) und 15.30 Uhr (FGD), Klaus Hickel, deutschsprachig, 22 Uhr (A) Rev. Reakes-Williams, englischsprachig; Fr. 10.30 Uhr Larry Normann, englischsprachig; So. 9 Uhr und 10.30 Uhr (x) Rev. Reakes-Williams, englischsprachig

Selbstständige Ev.-Luth. Kirche: Do. 15 Uhr Christvesper, Pf. Fischer; Fr. 9.30 Uhr (A) Pf. Fischer; Sa. 9.30 Uhr, Pf. Fischer; So. 10 Uhr Pf. Fischer, Pf. Gevers

Im Umland

Althen: Do. 14 Uhr Christvesper, Pf. Enge; 15.30 Uhr Christvesper, Chr. Schniewind; Sa. 9 Uhr

Altranstädt: Do. 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Gebhardt; Sa. 14 Uhr Prädikant Pohl

Borsdorf: Do. 18 Uhr Christvesper, Pf. Enge; Fr. 10 Uhr

Dewitz: Do. 18 Uhr Christvesper, Familie Klauer; Sa. 10.30 Uhr Familie Klauer

Dölzig: Do 15.30-17.30 Uhr Offene Kirche „Wandern durch die Weihnachtsgeschichte“

Eisdorf: Do. 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Gerichshain: Do. 16 Uhr Christvesper, Pf. Enge, 22 Uhr Andacht

Großdalzig: Do. 17.30 Uhr und 18.30 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Hüneburg; Fr. 8.30 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Großdeuben: Do. 16.30 Uhr Christvesper vor der Kirche, mit Krippenbildern, Lektor Kugler; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Großlehna: Do. 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Gebhardt; Fr. 14 Uhr Lektor Losse-Eder

Großpösna: Do. 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper im Rittergutshof, G. Albert, 17.30 Uhr Christvesper, Lektorin Zetzsche; Sa. 10.15 Uhr Pf. i. R. Tobies

Güldengossa: Do. 17.30 Uhr Christvesper, Pf. Weber

Kitzen: Do. 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; So. 9.30 Uhr Pf. Gebhardt

Kulkwitz: Do. 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Zemmrich, 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Franziska Bloyl

Lindennaundorf: Sa. 10 Uhr Pf. i. R. Runne

Markkleeberg-Großstädteln: Do. 14 Uhr und 15 Uhr Christvesper auf dem Kirchplatz, mit Krippenbildern, Pfarrerin Bickhardt-Schulz, Pf. Bickhardt, 18 Uhr Christvesper auf dem Kirchplatz, mit Musik, Pf. Bickhardt

Markkleeberg-Ost, Auenkirche: Do. 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper für Familien, Pf. i. R. Dr. Seidel, Gemeindepädagogin Leonhardi, 18.30 Uhr Christvesper für Erwachsene, Pf. Bohne, 23 Uhr Christnacht mit Junger Gemeinde; Fr. 10 Uhr Pf. Bohne; Sa. 10 Uhr Pf. Bohn, Anmeldung auf www.auenkirche-markkleeberg.de oder Tel. 0341 33798660)

Markkleeberg-West, Martin-Luther-Kirche: (H) Do. 13.30 Uhr und 15 Uhr kindgerechte Vesper mit Bildern und Musik, Pf. Bohne, 15 Uhr und 16.30 Uhr im Kees’schen Park mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, Pfarrerin Bickhardt-Schulz, 22 Uhr Christnachtfeier; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. i. R. Wolff; So. 10 Uhr Gottesdienst für alle Markkleeberger Gemeinden, Pfarrerin Bickhardt-Schulz, Anmeldung unter Tel. 0341 3586959 oder per Mail: kg.markkleberg_west@evlks.de

Markkleeberg-Zöbigker, Fahrradkirche: Do. 16-18 Uhr offene Kirche mit Licht von Bethlehem (ohne Anmeldung)

Markranstädt: Do. 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Frau Günther, 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel Frau Uhlmann-Zemmrich, 17 Uhr und 18.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Zemmrich, 22 Uhr Christnacht mit Krippenlesung, Dr. Wummel; Sa. 10.30 Uhr (A) Pf. Zemmrich

Panitzsch: Do. 15 Uhr Christvesper, Pf. Enge, 16.30 Uhr Christvesper, 22.30 Uhr Musik und Meditation; Fr. 10 Uhr Pf. i. R. Freier

Podelwitz: Do. 15 Uhr und 17 Uhr Christvesper mit Kurz-Krippenspiel, Anmeldung im Pfarramt, Tel. 0341 5217004, 22 Uhr Feier der Christnacht; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst, Pfarrerin Arndt; Sa. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. a. D. Dr. Arndt, Pfarrerin Arndt; So. 9 Uhr Pfarrerin Arndt

Quesitz: Do. 15.30 Uhr und 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Torsten Ifland

Schkeitbar: Do. 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; Sa. 14 Uhr Gemeindepädagogin Busch

Sehlis: Do. 19 Uhr Christvesper

Seifertshain: Do. 17 Uhr Christvesper; Sa. 10.15 Uhr

Störmthal: Do. 16 Uhr Christvesper, Pf. i. R. Eichhorn

Taucha: Do. 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspielvideo, 16.30 Uhr Freiluftgottesdienst mit Krippenspielvideo auf dem Schlosshof, Pf. N. Piehler, 18 Uhr Christvesper, Pf. em. Dr. Lux; Fr. 10.30 Uhr Pf. N. Piehler

Tellschütz: Do. 21 Uhr Abendsegen mit Orgel, Kantor i. R. Müller

Thronitz: Do. 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Prädikant Pohl

Wachau: Do. 15 Uhr und 16 Uhr Christvesper, Pf. Weber; Fr. 10 Uhr (A) Pf. Weber

Werben: Do. 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel Wiederau: Do. 15.30 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper, Pfarrerin Hüneburg; Fr. 10 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Zitzschen: Do. 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; Sa. 11 Uhr Pf. Gebhardt

Zweenfurth: Do. 17 Uhr Christvesper, Pf. Enge; So. 10 Uhr

Zwenkau, St. Laurentiuskirche: Do. 13.30 Uhr und 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrerin Hüneburg, 15.30 und 16.30 Uhr Christvesper vor dem Rathaus, Tobias Mühlbach, 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pfarrerin Hüneburg; Fr. 10 Uhr Festgottesdienst; Sa. 10 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Zwenkau, Johanniskirche: Do. 19.30 Uhr Abendsegen mit Orgel und Trompete, Frank Zimpel, Alexander Pfeifer

Evang. Freikirchen

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Bernhard-Göring-Str.18-20: (H) Do 16 Uhr (x) Christvesper; So. 10 Uhr (x) Pastor Krause, beides mit Anmeldung per Mail unter: info@baptisten-leipzig.de; 10 Uhr auch im Livestream auf www.baptisten-leipzig.de

Evangelische Gemeinde Elim, Hans-Poeche-Str. 11: Gottesdienste und Uhrzeiten unter www.elim-leipzig.de

Ev. Gemeinde „Hoffnungszentrum“, Renoirstr. 32: Do. 16 Uhr Christvesper; So. 10 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

Freie evangelische Gemeinde, Ring-Café, Roßplatz 8-9: Informationen auf www.feg-leipzig.de

Katholische Kirche

Eine Mitfeier der Gottesdienste ist nur mit einer vorherigen Anmeldung möglich. Bitte registrieren Sie sich zuvor in der zuständigen Pfarrei und beachten Sie auch eventuelle Änderungen.

Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2: (H) Do. 14 Uhr und 16 Uhr Krippenandacht, 18 Uhr und 20 Uhr, 22 Uhr ( Christmette), event. 24 Uhr; Fr. 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr (rum-orth.), 16 Uhr und 18 Uhr, eventuell 20 Uhr; Sa. 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr (syr.-orth.) und 18 Uhr; So. 9 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr

Böhlitz-Ehrenberg, St. Hedwig, Pestalozzistr. 17: Anfrage über Pfarramt

Engelsdorf, St. Gertrud, Engelsdorfer Str. 298: Do. 14 Uhr und 16 Uhr Krippenandacht, 20 Uhr und 22 Uhr Christmette; Fr. 9.30 Uhr; Sa. 9.30 Uhr; So. 9.30 Uhr

Gohlis, St. Georg, Platz d. 20. Juli 1944: Do. 15 Uhr Krippenandacht, 17 Uhr Krippenandacht (belegt) und 22 Uhr Christmette (belegt); Fr. 10.30 Uhr; Sa. 10.30 Uhr; So. 10.30 Uhr (Anfrage über Tel. 01573 7277131)

Großzschocher, St. Josef, Dieskaustr. 297: Anfrage über Pfarramt

Grünau, St. Martin, Kolpingweg 1: Anfrage über Pfarramt

Lindenau, Liebfrauen, Karl-Heine-Str. 112: Anfrage über Pfarramt

Reudnitz, St. Laurentius, Stötteritzer Str. 47: Do. 14.30 Uhr und 16.30 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette; Fr. 8.15 Uhr, 10.30 Uhr, 13 Uhr (chrysotomus) und 19 Uhr; Sa. 10 Uhr Rundfunkgottesdienst MDR; So. 8.15 Uhr, 10.30 Uhr und 14 Uhr (chrysostomus)

Schönefeld, Hl. Familie, Ossietzkystr. 60: Do. 15 Uhr Krippenandacht, 16.15 Uhr Christmette, 19 Uhr (vietnamesisch) und 22 Uhr Christmette; Fr. 10.30 Uhr; Sa. 10.30 Uhr; So. 10.30 Uhr

Süd, St. Bonifatius, Biedermannstr. 86: Informationen über www.kath-kirche-leipzig-sued.de

Wahren, St. Albert, Georg-Schumann- Str. 336: Do. 15 Uhr Kindermesse (belegt), 17 Uhr (belegt) und 22 Uhr Christmette; Fr. 10 Uhr; Sa. 8.15 Uhr und 10 Uhr; So. 8.15 Uhr, 10 Uhr (Anfrage über Tel. 01573 7277131)

Wiederitzsch, St. Gabriel, Georg-Herwegh-Str. 22: Do. 15 Uhr Krippenandacht, 16.30 Uhr Hl. Messe und 22 Uhr Christmette: Fr. 9 Uhr, Sa. 9 Uhr; So. 9 Uhr (Anfrage über Tel. 01573 7277131)

Böhlen, Christus König: Informationen über www.kath-kirche-leipzig-sued.de

Markkleeberg, St. Peter und Paul, Pater-Kolbe-Str. 3: Informationen über www.kath-kirche-leipzig-sued.de

Pegau, St. Hedwig: Informationen über www.kath-kirche-leipzig-sued.de

Taucha, St. Anna, in St. Moritz-Kirche: Do. 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette; Fr. 9 Uhr; Sa. 19 Uhr;

So. 9 Uhr

Alt-Katholische Gemeinde, Auferstehungskirche Möckern , Do. 22 Uhr Gottesdienst

(FGD) = Familiengottesdienst

(A) = Abendmahl

(x) = mit Kindergottesdienst

(H) = Hörhilfe

Info: www.kirche-leipzig.de

