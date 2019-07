Leipzig

Da hat die Graffiti-Guerilla aber wirklich ganze Arbeit geleistet: Gleich eine ganze Reihe von Denkmälern für bedeutende Persönlichkeiten in Leipzig sind Unbekannten beschmiert worden.

Betroffen sind unter anderem das Bachdenkmal auf dem Thomaskirchhof, das Goethedenkmal auf dem Naschmarkt, das Mendelssohn-Denkmal an der Thomaskirche und das Karl-Heine-Denkmal am Klingerweg. Das städtische Kulturamt hat die Vandalismusschäden nach eigenen Angaben am Dienstag festgestellt.

Denkmäler von touristischer Relevanz und Bedeutung

Auch das Eingangsportal des Neuen Rathauses wurde besprüht. „Die betroffenen Denkmale sind alle von besonderer Bedeutung und touristischer Relevanz“, sagt Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat.

An den Sockeln der Denkmale sind ein Text sowie Zeichen in Schablonentechnik aufgebracht. Figuren tragen Atemmasken. Unterzeichnet sind die Graffiti mit dem Hashtag „#XRLE“. Als „Absender“ vermutet die Behörde daher „Extinction Rebellion“. Dabei handelt es sich um eine weltweit agierende Bewegung, die sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen das Aussterben von Tieren und Pflanzen infolge des Klimawandels einsetzt.

Kein Verständnis für Vandalismus

Zuletzt trat „Extinction Rebellion“ in Leipzig als Partner der „Autofreier Ring“-Aktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs vor dem Hauptbahnhof öffentlich in Erscheinung. „Sich durch Vandalismus zu Umweltfragen zu äußern, dafür können wir kein Verständnis aufbringen“, so die Kulturamtsleiterin weiter.

Alle Schäden alle Schäden dokumentiert worden. Die Beseitigung durch Fachfirmen werde mehrere Tage in Anspruch nehmen und mit erheblichen Kosten verbunden sein. Durch das Rechtsamt werde Anzeige erstattet.

Von K. S.