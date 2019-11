Grandiose Show von Pete Yorks Rock & Blues Circus

Leipzig

Das Konzert ist vorbei, die Bühne wird geräumt, und draußen haucht die Kälte die Autoscheiben matt. Doch an Heimfahrt verschwenden viele der 300 Gäste im Anker noch keinen Gedanken. Dieses magische Erlebnis mit Pete Yorks Rock & Blues Circus gehört bei einem finalen Getränk ausgewertet. Und unverhofft ist man plötzlich Teil eines Gewusels am Merchandise-Stand: Die Berühmtheiten geben Autogramme.

Eine Menge Jahre

„Ihr habt 250 Jahre Bühnenerfahrung vor der Nase“, bemerkt York zu Beginn – und unterschlägt eine noch höhere Rechnung: 373 Jahre Leben verteilen sich auf fünf Giganten der Blues- und Rock’n’Roll-Historie, wobei Supercharge-Saxofonist Albie Donnelly mit seinen zarten 72 als Nesthäkchen durchgeht. Gitarrist Miller Anderson, Woodstock-Veteran und (Ex-)Mitglied unter anderem von T. Rex, Keef Hartley Band und Spencer Davis Group, ist als 77-Jähriger der Alterspräsident vor dem drei Monate jüngeren Keyboarder Zoot Money (The Animals, Eric Burdon). Weiteres Mitglied dieser außergewöhnlichen Old-Boygroup: Roger Glover, Bassist von Deep Purple und 73.

Herrliches Entertainment

Vereint in der Liebe zur Musik, in der Abneigung zum großväterlichen Schaukelstuhl-Dasein sowie in einer bemerkenswerten Fit- und Coolness brettern die Herren eine Show vor die Stuhlreihen, die vor Spielspaß, Können und Kraft nur so strotzt – mit einer beinahe kindlichen Freude an ihrer musikalischen Verrichtung und herrlichem Entertainment. York witzelt über den neverending Brexit, bezeichnet Donnelly als den Luciano Pavarotti von Liverpool, verspricht Weihnachtsgeschenke, die Kollegen juxen zurück oder schmunzeln vor sich hin. Und jeder übernimmt mal den stets bemerkenswert guten Leadgesang, Glover beim Eddie-Cochrane-Song „Something Else“.

Das Publikum ist beseelt

„Keep On Running“ der Spencer Davis Group eröffnet das Vergnügen, später werden unter anderem „When A Blind Man Cries“, „Thunder“, „Thank You Mama“, „I’m A Man“, „Gimme Some Lovin’“ das Publikum beseelen, immer wieder garniert von fantastischen Alleingängen an Saxofon, Gitarre oder den Tasten. Herausragend und umwerfend ist Pete Yorks minutenlanges virtuoses Solo an den Drums, bei dem er das Publikum mit Klatschfrequenzen einbindet und dabei mehrfach zwinkernd in die Irre führt. Es folgt ein Jubel, der nur noch überboten wird von der Zugabe. „Smoke On The Water“ sorgt dafür, dass viele an den Bühnenrand strömen und abrocken. Das Glück ist perfekt, als die Unprätentiösen nach dem Auftritt mit dem Publikum fachsimpeln und Devotionalien signieren. Ein grandioser Abend.

Tipp: Deep Purple spielen am 14. Juli 2020 auf der Peißnitzinsel in Halle. Karten gibt’s in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der kostenlosen Nummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de

Von Mark Daniel