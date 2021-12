Leipzig

Es sind nicht wenige Frauen, die häusliche Gewalt erleben oder erlebt haben. Mit einem solidarischen Kunst- und Handarbeitsprojekt will das Grassi-Museum für Völkerkunde darauf sowie auf die Einsamkeit in der Weihnachtszeit aufmerksam machen. „Rapid Response“ ist das Projekt überschrieben.

Gemeinsam mit der Leipziger Handarbeitsinitiative #engmaschig reagiert das Museum auf die Zunahme häuslicher Gewalt an Frauen während der Corona-Pandemie. Interessierte sind aufgerufen, sich an einer großen Kunstaktion mit einem eigenen Stoffstück zu beteiligen.

Zentrales Symbol der Kunstaktion ist das Handzeichen für Hilfe bei häuslicher Gewalt. Dank des viralen Durchbruchs dieses Handzeichens auf TikTok konnte ein US-amerikanisches 16-jähriges Mädchen aus einer Entführungssituation gerettet werden. Nun soll es durch die „Rapid Response Aktion“ noch weiter verbreitet werden.

Handarbeitspakete zum Abholen

Das Museum stellt dafür Handarbeitspakete mit Stoffen, Garnen, Nadeln sowie kleinen Überraschungen bereit. Die Aktion läuft bis zum 15. Januar 2022. Weil über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel das Museum „nicht besetzt“ ist, werden einige Materialpäckchen für Interessierte an der Wache hinterlegt. Dort können diese gerne abgeholt werden. Die Wache befindet sich am Mitarbeitereingang im Täubchenweg.

Wer Lust hat, kann aber auch eigenes Material verwenden. „Es wird ein nicht-dehnbarer Stoff in den Maßen 30 mal 30 Zentimeter benötigt, zum Beispiel ein altes Geschirrtuch. Anschließend kann das Faustsymbol darauf gestickt, genäht oder gemalt werden“, erklärt Museumsmitarbeiterin Christina Görner. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“ Wichtig sei eine Nahtzugabe am Rand von einen Zentimeter, damit die gestalteten Patches zusammengenäht werden können. Das Kunstwerk soll einen Platz in der Ausstellung finden, die gerade neu gestaltet wird.

Das fertige kleine Kunstwerk kann dann ans Grassi-Museum für Völkerkunde, Johannisplatz 5-11,04103 Leipzig, geschickt werden. Nachfragen an: Christine.Fischer@skd.museum.

Weitere Infos unter https://grassi-voelkerkunde.skd.museum/vermittlung

Von M. O.