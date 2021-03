Leipzig

Auf der aktuellen Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts ist Leipzig als gelber Fleck zwar der einzige Lichtblick im ansonsten rot bis tiefrot eingefärbten Sachsen. Doch obwohl keine andere kreisfreie Stadt und kein anderer Landkreis im Freistaat eine so vorteilhafte Infektionslage – nämlich eine Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb der 50er-Marke – vorweisen kann, macht die größte Stadt im Land gerade alles andere als eine gute Figur in der Pandemiebekämpfung.

Private Test sind vielen Menschen zu teuer

Seit Wochen warten die Menschen auf kostenlose Corona-Schnelltests, die ihnen mal wieder einen unbeschwerten Besuch bei Verwandten und Freunden und hoffentlich bald auch im Restaurant, im Kino oder Fitnessstudio ermöglich. Schließlich sieht sich nicht jeder finanziell in der Lage, an den privaten Teststationen für einen Nasen- oder Rachenabstrich 30 oder 40 Euro zu lassen. Und die wenigen preiswerteren Selbsttests, die am Wochenende in den Handel gekommen sind, waren im Handumdrehen ausverkauft.

Bei der Corona-Bekämpfung zählt jeder Tag

Es war deshalb ein Lichtblick, als die Bundesregierung am vergangenen Mittwoch verkündete, dass jedem Menschen in Deutschland fortan ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche zusteht. Während Leipzigs Nachbarstadt Taucha schon am Wochenende ein Testzentrum für seine Bürgerinnen und Bürger aus dem Boden stampfte und so gleich mehrere Infizierte lokalisierte, zu Wochenbeginn dann weitere Städte etwa in Nordsachsen und selbst Dresden nachzogen, schauen die Leipzigerinnen und Leipziger in die Röhre. Noch werde am Aufbau eines Test-Netzes gearbeitet, ließ die Stadtverwaltung am Montag wissen. Dabei war spätestens seit Spahns missglückter Ankündigung von Gratis-Tests ab 1. März allen klar, dass da etwas auf die Kommunen zurollt, worauf sie sich vorbereiten sollten. Denn wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann das: Abwarten ist ein Pandemiebeschleuniger. Bei der Corona-Bekämpfung zählt jeder Tag.

Von Klaus Staeubert