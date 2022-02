Leipzig

13 gibt es schon, sie spenden Trinkwasser in Leipzig, frisch, kühl, direkt aus dem Netz – und vor allem gratis. Kein Wunder, dass sich viele Leipzigerinnen und Leipziger die Standorte merken, quasi in ihren Stadtplan eingetragen haben. Ab April werden die Brunnen im Stadtgebiet angeschaltet.

In diesem Jahr sollen zudem zwei neue Trinkwasserspender hinzukommen, kündigen die Leipziger Wasserwerke an. Sie haben am Montag ein Voting gestartet, bei dem alle über die Orte mitentscheiden können.

Sechs mögliche Standorte haben die Versorger dafür bekannt gegeben:

1. Auensee/Gustav-Esche-Str. (südlich Haus Auensee)

2. Cospudener See (Nordstrand)

3. Friedenspark (Zugang Linnéstraße)

4. Johannisplatz (Zugang Grassimuseum)

5. Klingerhain (Zugang Käthe-Kollwitz-Straße)

6. Mariannenpark (Schönefelder Allee/Höhe Heinkstraße)

Ideen stammen aus der Bevölkerung

Die Ideen für die potenziellen Brunnenstandorte stammten von den Bürgern selbst, heißt es. Im Vorjahr seien zur Brunnenabstimmung neben rund 4800 Stimmen auch zahlreiche neue Ideen bei den Wasserwerken eingegangen, heißt es. „Die große Resonanz zeigt, dass den Bürgern derartige Anlaufstellen für frisches, kostenfreies Trinkwasser wichtig sind“, weiß Ulrich Meyer, Technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke. Natürlich sei nicht jeder neue Vorschlag umsetzbar – „wir haben sorgfältig geprüft, wo unser Trinkwassernetz entsprechende Möglichkeiten bietet und ein Brunnen technisch angeschlossen werden kann“, erklärt er.

Darüber hinaus seien Beratungen mit der Stadt gelaufen, um planerische Aspekte wie etwa neue Spielplätze oder stark frequentierte Standorte zu berücksichtigen. Meyer: „Jetzt können die Leipziger aktiv mitentscheiden, wo ihnen neue Brunnen wichtig sind. Im eigenen Wohngebiet, auf dem Arbeitsweg oder an wichtigen Anlaufstellen in der Freizeit.“ Die Online-Abstimmung läuft bis zum Weltwassertag am 21. März um 24 Uhr unter www.L.de/meinBrunnen.

Frisches Trinkwasser aus der Leitung ist besonders umwelt- und klimafreundlich. „Unsere Trinkbrunnen sind direkt an das Leitungsnetz angeschlossen und liefern zwischen April und Oktober bestes Leipziger Wasser“, betont Meyer. Sichergestellt werde die gute Qualität durch die regelmäßige Beprobung und Wartung der Brunnen. Durch die stete Wasserentnahme beeinflussten die Brunnen zudem den Netzbetrieb positiv.

