Greenpeace setzt in Leipzig Zeichen für atomare Abrüstung

In Erinnerung an den Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima vor 75 Jahren haben Leipziger Greenpeace-Ehrenamtliche in der Nacht zum Donnerstag Hunderte von Kerzen zu einem Friedenszeichen vor der Russischen Gedächtniskirche in der Philipp-Rosenthal-Straße zusammengestellt. Um 1.15 Uhr – nach mitteleuropäischer Zeit war das der Moment des Abwurfs der Hiroshima-Atombombe – zündeten sie die Kerzen an und gedachten der Opfer.

Am 6. August 1945 um 8.15 Uhr japanischer Zeit hatte die Besatzung des US-Bombers Enola Gay die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem Namen „Little Boy“ über der Stadt im Westen Japans ausgeklinkt. Schätzungsweise 140 000 Menschen starben bei dem Angriff auf Hiroshima, mehr als die Hälfte sofort. Die Menschen in der Region leiden noch immer unter den Spätfolgen des Abwurfs.

Greenpeace-Mitglieder zünden Kerzen in Erinnerung an den Atombombenabwurf über Hiroshima vor 75 Jahren an. Quelle: Kempner

Deutschland soll Vorreiterrolle bei atomarer Abrüstung einnehmen

Mit ihrer Lichtbotschaft riefen die Greenpeace-Mitglieder auch die Bundesregierung zu atomarer Abrüstung auf. „Es ist ein moralisches und politisches Armutszeugnis, dass Deutschland noch immer an US-amerikanischen Atombomben festhält“, erklärte Flora Rönsch von Greenpeace Leipzig. Deutschland habe die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle einzunehmen, um atomare Abrüstung weltweit voranzutreiben. „ Abrüstung muss hier und heute beginnen, damit Gräueltaten wie in Hiroshima sich niemals wiederholen können“, so Rönsch. Dafür müsse die Bundesregierung den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen.

USA und Russland kontrollieren über 90 Prozent der Atomwaffen

Laut einer aktuellen Greenpeace-Umfrage sind 83 Prozent der Menschen in Deutschland dafür, dass die US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland abgezogen werden. Auf dem Fliegerhorst im Büchel ( Rheinland-Pfalz) sollen laut Experteneinschätzungen 20 US-amerikanische Atombomben lagern. Ihre jeweilige Sprengkraft beträgt nach Greenpeace-Angaben mindestens das Zehnfache der Hiroshima-Bombe.

Heute verfügen laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri neun Staaten über 13 400 teilweise hochmoderne Sprengköpfe, von denen mehr als 3 700 gefechtsbereit sind. Die USA und Russland kontrollieren mehr als 90 Prozent der Waffen.

