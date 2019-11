Leipzig

Wer in Leipzig essen gehen möchte, hat gleich in mehrfacher Hinsicht die Qual der Wahl. Ist man sich erstmal sicher auf was man Appetit hat, muss man sich auch noch für die Gaststätte entscheiden. Aber welcher ist denn nun der beste Grieche, der beste Italiener, der beste Vietnamese in Leipzig?

Die LVZ will da...