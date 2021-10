Kostenlos bis 11:03 Uhr Grippe-Impfung in Leipzig: So läuft der Start in den Praxen

Die Grippesaison steht vor der Tür. Erste Impfungen gegen Influenza laufen bereits in den Leipziger Praxen, Engpässe beim Impfstoff werden bislang nur vereinzelt vermeldet. Ein Überblick zur aktuellen Lage.