Grippe in Sachsen auf dem Rückzug: Bislang 40 Tote

Leipzig

„Der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle ist überschritten“, teilt das Gesundheitsministerium in Sachsen mit. Seit Saisonbeginn (Oktober 2019) wurden im Freistaat insgesamt 20.033 Influenza-Fälle registriert. In der vergangenen Woche kamen 1196 neue Fälle hinzu. Vor einem Monat waren es mehr als doppelt so viele neue Erkrankungen innerhalb einer Woche. Gestorben sind an der Grippe bislang 40 Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 95 Jahren.

Auf das Coronavirus sind aktuell 1305 Sachsen positiv getestet worden. Acht Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektionen.

Wegen Corona-Schutz sinkt generell die Ansteckungsgefahr

Alle verstorbenen Grippe-Patienten litten an Vorerkrankungen. Bis auf sechs Fälle waren die Betroffenen nicht geimpft. Bei den an Influenza Erkrankten waren laut Bericht 97,2 Prozent ohne Impfschutz.

Leipzig hat mit 3038 die meisten Grippe-Fälle, gefolgt von Dresden (2538) und dem Erzgebirgskreis (2205).

Nach Einschätzung des Ministeriums in Dresden ist die Zahl der gemeldeten Influenza-Erkrankungen deutlich rückläufig – ebenso die Aktivität der akuten respiratorischen Erkrankungen wie Bronchitis, Rachenentzündung oder Lungenentzündung. „Dabei tragen die zur Weiterverbreitung des Coronavirus getroffenen Maßnahmen sicherlich mit zum Rückgang der Influenza-Infektionen bei“, heißt es weiter. Sprich: In Zeiten von Kontaktsperre und erhöhtem Hygieneschutz ist die Gefahr, sich mit dem Grippe-Virus anzustecken, geringer als sonst.

RKI : Bundesweit sind 323 Menschen an der Grippe gestorben

Auch beim Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin geht man davon aus, dass der Höhepunkt der Grippesaison überschritten ist. In dieser Saison wurden bundesweit insgesamt 177.009 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Erkrankungen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 323.

Interessant: Von denen, die zum Arzt gehen, haben prozentual mehr eine Atemwegserkrankung als sonst. Das liegt laut dem RKI daran, dass wegen der Covid-19-Pandemie derzeit überhaupt weit weniger Patienten eine Praxis aufsuchen, viele würden lieber den Arztbesuch verschieben. Das betreffe auch Personen mit chronischen Erkrankungen. Auch sie würden lieber zu Hause bleiben.

Von Andreas Dunte