Leipzig

Die „Gehzeugparade“, die im September auf dem Leipziger Ring stattgefunden hat und mit einem Weltrekord endete, ist für einen Preis des Umweltbundesamtes nominiert. Der bundesweite Wettbewerb fand aus Anlass der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) 2021 erstmals statt. Am Montag, 25. April, werden die Preisträger im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung bekannt gegeben.

Zu gewinnen gibt’s Helferfeste vor Ort

Insgesamt werden vier Preise vergeben. Die Leipziger „Gehzeugparade“ ist in der Kategorie „Beste Mobility-Action“ nominiert. Die anderen Kategorien heißen „Bestes EMW-Programm großer Kommunen“, „Bestes EMW-Programm kleiner Kommunen“ und „Innovativste Aktion in der EMW“. Die Preisträger sind von einer unabhängigen Jury ermittelt worden. Ein Preisgeld ist nicht damit verbunden, aber für die vier Gewinner werden Helferfeste vor Ort veranstaltet.

135 Akteure mit 106 „Gehzeugen“ auf dem autofreien Ring

„Drückt uns die Daumen“, schreibt das Netzwerk Verkehrswende Leipzig auf Twitter, das die Aktion in Leipzig organisiert hatte. Sie fand am 19. September 2021 am autofreien Sonntag auf dem Ring statt. 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit insgesamt 105 „Gehzeugen“ auf dem Ring unterwegs und hatten jeweils mindestens 1000 Meter zurückgelegt. „Gehzeuge“ sind selbst gebaute leichte Gestelle, die etwa die Abmessungen eines Autos haben und sichtbar machen, wie viel öffentlicher Raum durch fahrende oder parkende Autos blockiert wird.

An der Online-Preisverleihung können alle Interessierten nach vorheriger Registrierung teilnehmen. Nach der Auszeichnungs-Zeremonie können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer virtuell vernetzen und über ihre Aktivitäten austauschen.

Die nächste Europäische Mobilitätswoche findet vom 16. bis 22. September 2022 statt.

Von Kerstin Decker